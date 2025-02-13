Романтика з національним колоритом. Як святкують День святого Валентина в різних країнах

День святого Валентина - це справжнє свято кохання, яке в кожній країні має свої унікальні традиції. Як же відзначають 14 лютого у різних культурах?
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про романтичні традиції святкування Дня святого Валентина у різних країнах.
Францію називають батьківщиною валентинок, адже саме тут у XV столітті герцог Орлеанський написав першого любовного листа своїй дружині. Сьогодні закохані обмінюються вишуканими подарунками: парфумами, ювелірними прикрасами та, звісно, шоколадом.
Романтична вечеря в ресторані або поїздка до Парижа - теж чудова ідея для цього свята. Французи вірять, що саме цього дня найкраще освідчитися у коханні. Недарма Париж вважають містом закоханих!
Японки в День святого Валентина самі дарують чоловікам шоколад, але не будь-який, а спеціальний! "Гірі-чоко" - для колег і друзів, а "хонмей-чоко" - лише для справжнього кохання.
Через місяць, 14 березня, чоловіки відповідають подарунками - білими солодощами або аксесуарами. Дехто навіть дарує плюшевих ведмедиків чи ювелірні прикраси. Японці обожнюють символічні жести, тому свято набуло тут особливої популярності.
У Данії День святого Валентина сповнений таємничості - тут прийнято надсилати анонімні "листи з пролісками". У цих записках з романтичними віршами замість підпису ставлять крапки. Якщо одержувач здогадається, хто автор, то навесні отримає від нього шоколадне яйце!
Також у цей день данці дарують засушені квіти - символ вічного кохання. Це гарна традиція, яка додає святу інтриги.
Німці вірять, що свинка - це символ удачі та пристрасті, тож 14 лютого закохані дарують один одному сувеніри із зображенням цього тваринного. Це можуть бути плюшеві іграшки, шоколадні фігурки чи навіть листівки з кумедними малюнками.
Крім того, у цей день популярні імбирні пряники у формі серця з романтичними написами. Німці не втрачають почуття гумору, навіть коли йдеться про кохання!
В Італії День святого Валентина особливо яскраво святкують у Вероні - місті Ромео і Джульєтти. Тут проходить фестиваль "Верона закохана", під час якого влаштовують концерти, конкурси та романтичні заходи.
Вулиці прикрашають червоними серцями та квітами, а закохані пишуть зворушливі листи Джульєтті, сподіваючись на відповідь. Увечері обов’язкова традиція - романтична вечеря при свічках із келихом вина. В Італії знають, як святкувати з пристрастю!
В Уельсі на День святого Валентина дарують не валентинки, а різьблені дерев'яні ложки - символ турботи та міцних почуттів. На них вирізають серця, ключі, замки - знаки любові та вірності.
Ця традиція сягає XVII століття, коли моряки дарували такі ложки своїм нареченим перед довгими подорожами. Сьогодні вони залишаються чудовим символічним подарунком, що передає найщиріші почуття.
На Філіппінах День святого Валентина - це справжній весільний бум! Тисячі пар одружуються одночасно в парках, на площах та навіть у торгових центрах. Масові весілля організовує держава, а молодятам допомагають з витратами.
Для філіппінців це не лише свято закоханих, а й день створення нових сімей. А що може бути більш романтичним, ніж освідчення або шлюб у день кохання?
Раніше ми писали, чому ми святкуємо день закоханих саме 14 лютого.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: видання та сайти Guardian, Lifehacker, Country Living Magazine.