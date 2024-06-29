Роль батька у житті дитини: практичні поради прийомного тата для програми Фонду Ахметова

Разом із дружиною Флорією у 2007 році він створив прийомну сім’ю. Вони виховували трьох біологічних доньок, але після побаченої соціальної реклами про всиновлення дітей серйозно замислилися про допомогу дітям-сиротам.

Першою прийомною дитиною став дворічний хлопчик. Згодом родина відкрила своє серце ще для п’ятьох дітей. Деякі з них вже досягли повноліття, але підтримують зв’язок з прийомними батьками як з рідними. Біологічні доньки також вже виросли та мають свої родини. Наразі Костянтин та Флорія виховують трьох братів підліткового віку.

Костянтин переконаний, що у вихованні дитини обов’язково має брати участь батько, оскільки він готує дитину до самостійного дорослого життя.

"Хороший батько підштовхує дитину до самостійності та незалежності, допомагаючи їй впоратися з власними проблемами", — наголошує досвідчений прийомний тато.

За словами Костянтина, важлива роль батька — у тому, щоб передати дітям свої знання та життєвий досвід. Він вчив свого першого прийомного сина водити машину: Савелій отримав посвідчення водія, вчиться на автослюсаря і бачить у цій професії своє покликання. Костянтин із синами люблять рибалити та збирати гриби у лісі. Це надихнуло сина Артура стати професійним рибалкою.

Костянтин вірить, що діти йдуть по життю саме так, як навчили їх батьки. А участь тата сприяє розвитку довірчих відносин та допомагає дитині вирости щасливою й упевненою в собі особистістю.

Фонд Ріната Ахметова всі 18 років роботи докладає зусиль до того, щоби кожна дитина виховувалася в сім’ї. Завдяки програмі вже понад 10 тисяч дітей в Україні знайшли нові родини.