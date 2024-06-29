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Роль отца в жизни ребенка: практические советы приемного папы для программы Фонда Ахметова

Роль отца в жизни ребенка: практические советы приемного папы для программы Фонда Ахметова (фото: пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Константин Онуфрей, приемный отец из села Верхние Петровцы Черновицкой области, поделился своим мнением о важности роли папы в жизни и воспитании ребенка специально для программы "Ринат Ахметов - Детям. Сиротству - Нет!".

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на уведомление фонда.

Вместе с супругой Флорией в 2007 году он создал приемную семью. Они воспитывали трех биологических дочерей, но после увиденной социальной рекламы об усыновлении детей серьезно задумались о помощи детям-сиротам.

Первым приемным ребенком стал двухлетний мальчик. Со временем семья открыла свое сердце еще для пятерых детей. Некоторые из них уже достигли совершеннолетия, но поддерживают связь с приемными родителями как с родными. Биологические дочери уже выросли и имеют свои семьи. Константин и Флория воспитывают трех братьев подросткового возраста.

Константин убежден, что в воспитании ребенка обязательно должен участвовать отец, поскольку он готовит ребенка к самостоятельной взрослой жизни.

"Хороший отец подталкивает ребенка к самостоятельности и независимости, помогая ему справиться с собственными проблемами", - отмечает опытный приемный папа.

По словам Константина, важная роль отца состоит в том, чтобы передать детям свои знания и жизненный опыт. Он учил своего первого приемного сына водить машину: Савелий получил водительское удостоверение, учится на автослесаря и видит в этой профессии свое призвание. Константин с сыновьями любят рыбачить и собирать грибы в лесу. Это вдохновило сына Артура стать профессиональным рыболовом.

Константин верит, что дети идут по жизни именно так, как научили родители. А участие папы способствует развитию доверительных отношений и помогает ребенку вырасти счастливой и уверенной личностью.

Фонд Рината Ахметова все 18 лет работы прилагает усилия к тому, чтобы каждый ребенок воспитывался в семье. Благодаря программе уже более 10 тысяч детей в Украине обнаружили новые семьи.

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