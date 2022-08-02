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Роковые ошибки и конфликты: три знака Зодиака сегодня-завтра постигнут беды

Новина українською →
Вторник 02 августа 2022 07:00
Роковые ошибки и конфликты: три знака Зодиака сегодня-завтра постигнут беды Фото: Гороскоп с 1 по 7 августа (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп с 1 по 7 августа 2022 года расскажет о трех знаках Зодиака, которым сильно не повезет в разных сферах жизни - личной, финансовой, и других.

Прогнозом со Styler поделилась знаменитый астролог Арина Артуровна. Эксперт советует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака.

Скорпион

У Скорпионов будут трудности в общении со своими родными, конфликт с любимым человеком.

Но с другой стороны для вас будут открыты дороги в успешном решении юридических вопросов, много общений с иностранцами (амурных встреч).

Козерог

Козероги будут заняты вопросами заработка. Но не ищите легких авантюрных путей решения финансовых вопросов.

Можете допустить роковую ошибку и лишиться всего. А вот консультационная работа (услуга) будет безопасной в решении финансовых вопросов.

Водолей

Ваша чрезмерная требовательность может стать причиной конфликтов в семье. Также могут быть поломки в доме.

Астролог уверена, что вы сумеете своевременно выявить данные поломки и не допустить опасности для дома и ваших домашних.

Ранее мы писали про пять нестареющих знаков Зодиака.

Также астролог дала подробный прогноз на август 2022 для каждого знака Зодиака.

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