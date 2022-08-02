Роковые ошибки и конфликты: три знака Зодиака сегодня-завтра постигнут беды
Гороскоп с 1 по 7 августа 2022 года расскажет о трех знаках Зодиака, которым сильно не повезет в разных сферах жизни - личной, финансовой, и других.
Прогнозом со Styler поделилась знаменитый астролог Арина Артуровна. Эксперт советует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака.
Скорпион
У Скорпионов будут трудности в общении со своими родными, конфликт с любимым человеком.
Но с другой стороны для вас будут открыты дороги в успешном решении юридических вопросов, много общений с иностранцами (амурных встреч).
Козерог
Козероги будут заняты вопросами заработка. Но не ищите легких авантюрных путей решения финансовых вопросов.
Можете допустить роковую ошибку и лишиться всего. А вот консультационная работа (услуга) будет безопасной в решении финансовых вопросов.
Водолей
Ваша чрезмерная требовательность может стать причиной конфликтов в семье. Также могут быть поломки в доме.
Астролог уверена, что вы сумеете своевременно выявить данные поломки и не допустить опасности для дома и ваших домашних.
Ранее мы писали про пять нестареющих знаков Зодиака.
Также астролог дала подробный прогноз на август 2022 для каждого знака Зодиака.