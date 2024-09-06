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З роками лише краще: Сальма Хаєк показала, який вигляд мала в юності (фото)

Сальма Хайек (фото: Getty Images)
Автор: Іванна Пашкевич

Акторка Сальма Хаєк показала, який вигляд мала до того, як стати всесвітньо відомою.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Сальма вирішила поділитися з фанатами фото, зробленою багато років тому. На знімку вона зображена молодою дівчиною з милими кучерями і в красивій квітковій сукні з квадратним вирізом.

Із серйозним обличчям Хаєк позує перед камерою, ймовірно, на природі.

Зірка не стала додавати довгий текст до публікації, лише використала хештег "ностальгічний четвер", який популярний серед інтернет-користувачів.

Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)

Реакція юзерів

Шанувальники зазначають, що вже в юності майбутня зірка була неймовірно вродливою, а з роками стала тільки привабливішою.

  • Моя люба Сальмо, для мене велика честь побачити тебе дитиною, я обіймаю тебе з великою любов'ю!
  • Красива і розкішна дівчина, майбутня Міс Королева Голлівуду
  • Ця дівчинка виросте і стане найпрекраснішою жінкою, яка коли-небудь благословляла цю планету
  • У 14 років у вас було таке ж гарне обличчя, як і зараз
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Сальма ХайекАкторкаГолівудЗірки