З роками лише краще: Сальма Хаєк показала, який вигляд мала в юності (фото)

Акторка Сальма Хаєк показала, який вигляд мала до того, як стати всесвітньо відомою.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.
Сальма вирішила поділитися з фанатами фото, зробленою багато років тому. На знімку вона зображена молодою дівчиною з милими кучерями і в красивій квітковій сукні з квадратним вирізом.
Із серйозним обличчям Хаєк позує перед камерою, ймовірно, на природі.
Зірка не стала додавати довгий текст до публікації, лише використала хештег "ностальгічний четвер", який популярний серед інтернет-користувачів.
Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)
Шанувальники зазначають, що вже в юності майбутня зірка була неймовірно вродливою, а з роками стала тільки привабливішою.