З роками лише краще: Сальма Хаєк показала, який вигляд мала в юності (фото)

Сальма вирішила поділитися з фанатами фото, зробленою багато років тому. На знімку вона зображена молодою дівчиною з милими кучерями і в красивій квітковій сукні з квадратним вирізом.

Із серйозним обличчям Хаєк позує перед камерою, ймовірно, на природі.

Зірка не стала додавати довгий текст до публікації, лише використала хештег "ностальгічний четвер", який популярний серед інтернет-користувачів.

Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)

Реакція юзерів

Шанувальники зазначають, що вже в юності майбутня зірка була неймовірно вродливою, а з роками стала тільки привабливішою.