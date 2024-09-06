С годами только лучше: Сальма Хайек показала, как выглядела в юности (фото)

Сальма решила поделиться с фанатами фото, сделанным много лет назад. На снимке она изображена молодой девушкой с милыми кудрями и в красивом цветочном платье с квадратным вырезом.

С серьезным лицом Хаек позирует перед камерой, вероятно, на природе.

Звезда не стала добавлять длинный текст к публикации, лишь использовала хэштег "ностальгический четверг", который популярен среди интернет-пользователей.

Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)

Реакция юзеров

Поклонники отмечают, что уже в юности будущая звезда была невероятно красивой, а с годами стала только более привлекательной.