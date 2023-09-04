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У рок-зірки 90-х невиліковна хвороба. Йому лишилося жити менше тижня

Понеділок 04 вересня 2023 15:00
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У рок-зірки 90-х невиліковна хвороба. Йому лишилося жити менше тижня Стів Харвелл (фото: facebook.com/smashmouth)
Автор: Дмитро Войналович

Знаменитий рок-музикант, екс-вокаліст гурту Smash Mouth Стів Харвелл помирає від невиліковної хвороби. Йому залишилося жити всього кілька днів.

Що відомо про хворобу Харвелла і який слід він залишив у історії рок-н-ролу - читайте у матеріалі Styler.

Чому помирає Стів Харвелл

Американський таблоїд TMZ з посиланням на слова менеджера Smash Mouth Роберта Хейза пише, що зараз 56-річний Харвелл перебуває в хоспісі, куди потрапив через печінкову недостатність.

У рок-зірки 90-х невиліковна хвороба. Йому лишилося жити менше тижня

У рок-зірки 90-х невиліковна хвороба. Йому лишилося жити менше тижня

Стів Харвелл і Smash Mouth (фото: facebook.com/SteveHarwell)

Річ у тім, що протягом усієї своєї музичної кар'єри Стів "бореться зі зловживанням алкоголем". Але побороти залежність так і не зміг - зараз у нього остання стадія невиліковної хвороби.

У рок-зірки 90-х невиліковна хвороба. Йому лишилося жити менше тижня

Стів Харвелл у 1999 році (фото: facebook.com/smashmouth)

Близькі і рідні Стіва вже прощаються з ним, а люди з оточення рок-зірки говорять, що йому "залишилося жити лише тиждень або близько того".

Стів покинув Smash Mouth два роки тому. З того часу гурт виступає з іншим вокалістом - Заком Гудом. Однак, каже Хейз, саме у Харвелла був "знаковий голос", а тому "пам'ять про нього житиме у музиці".

У рок-зірки 90-х невиліковна хвороба. Йому лишилося жити менше тижня

Учасники Smash Mouth (фото: facebook.com/smashmouth)

"Хоча Стів все ще тут з нами, на жаль, це лише на короткий час... Єдине, що я і хлопці [із Smash Mouth] сподіваємося, що люди будуть поважати Стіва та його родину в цей важкий час", - сказав Хейз в коментарі журналу People.

У рок-зірки 90-х невиліковна хвороба. Йому лишилося жити менше тижня

Стів Харвелл (фото: facebook.com/smashmouth)

Додамо, що приблизно в 2013 році у Стіва діагностували кардіоміопатію, яка, як пишуть американські ЗМІ, призвела до інших захворювань, таких як серцева недостатність і енцефалопатія Верніке (невідкладний гострий нейропсихіатричний стан, що виникає на тлі дефіциту тіаміну).

Крім зловживання алкоголю музиканту також приписують приймання психоактивних речовин, які теж не надто позитивно впливали на його здоров'я...

У рок-зірки 90-х невиліковна хвороба. Йому лишилося жити менше тижня

Стів Харвелл у 2021 році (фото: facebook.com/smashmouth)

Чим прославився Харвелл

Стів Харвелл був одним із засновників гурту Smash Mouth в 1994 році. Першу свою вагому популярність каліфорнійські поп-панки здобули за кілька років, коли вийшов їхній хіт "All Star".

Ця пісня з приспівом "Hey now, you're an all star, get your game on, go play" стала саундтреком до кількох фільмів, а найбільшу популярність здобула після виходу першого "Шрека".

Наступним хітом, який зробив гурт ще більш упізнаваним, стала пісня "I'm A Believer", яка є кавером на трек гурту Monkees.

Кліп на пісню "Walkin' On The Sun" здобув Billboard Music Award в номінації "Найкраще поп-відео".

Ще однією піснею, яка до сьогодні сприймається "на ура" є "Can't Get Enough of You Baby".

Також Стів був номінований на премію "Греммі", ставав учасником шостого сезону реаліті-шоу VH1 The Surreal Life, а також знімався у фільмі "Щурячі перегони".

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