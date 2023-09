У рок-зірки 90-х невиліковна хвороба. Йому лишилося жити менше тижня

Чому помирає Стів Харвелл

Американський таблоїд TMZ з посиланням на слова менеджера Smash Mouth Роберта Хейза пише, що зараз 56-річний Харвелл перебуває в хоспісі, куди потрапив через печінкову недостатність.

Стів Харвелл і Smash Mouth (фото: facebook.com/SteveHarwell)

Річ у тім, що протягом усієї своєї музичної кар'єри Стів "бореться зі зловживанням алкоголем". Але побороти залежність так і не зміг - зараз у нього остання стадія невиліковної хвороби.

Стів Харвелл у 1999 році (фото: facebook.com/smashmouth)

Близькі і рідні Стіва вже прощаються з ним, а люди з оточення рок-зірки говорять, що йому "залишилося жити лише тиждень або близько того".

Стів покинув Smash Mouth два роки тому. З того часу гурт виступає з іншим вокалістом - Заком Гудом. Однак, каже Хейз, саме у Харвелла був "знаковий голос", а тому "пам'ять про нього житиме у музиці".

Учасники Smash Mouth (фото: facebook.com/smashmouth)

"Хоча Стів все ще тут з нами, на жаль, це лише на короткий час... Єдине, що я і хлопці [із Smash Mouth] сподіваємося, що люди будуть поважати Стіва та його родину в цей важкий час", - сказав Хейз в коментарі журналу People.

Стів Харвелл (фото: facebook.com/smashmouth)

Додамо, що приблизно в 2013 році у Стіва діагностували кардіоміопатію, яка, як пишуть американські ЗМІ, призвела до інших захворювань, таких як серцева недостатність і енцефалопатія Верніке (невідкладний гострий нейропсихіатричний стан, що виникає на тлі дефіциту тіаміну).

Крім зловживання алкоголю музиканту також приписують приймання психоактивних речовин, які теж не надто позитивно впливали на його здоров'я...

Стів Харвелл у 2021 році (фото: facebook.com/smashmouth)

Чим прославився Харвелл

Стів Харвелл був одним із засновників гурту Smash Mouth в 1994 році. Першу свою вагому популярність каліфорнійські поп-панки здобули за кілька років, коли вийшов їхній хіт "All Star".

Ця пісня з приспівом "Hey now, you're an all star, get your game on, go play" стала саундтреком до кількох фільмів, а найбільшу популярність здобула після виходу першого "Шрека".

Наступним хітом, який зробив гурт ще більш упізнаваним, стала пісня "I'm A Believer", яка є кавером на трек гурту Monkees.

Кліп на пісню "Walkin' On The Sun" здобув Billboard Music Award в номінації "Найкраще поп-відео".

Ще однією піснею, яка до сьогодні сприймається "на ура" є "Can't Get Enough of You Baby".

Також Стів був номінований на премію "Греммі", ставав учасником шостого сезону реаліті-шоу VH1 The Surreal Life, а також знімався у фільмі "Щурячі перегони".