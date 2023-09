У рок-звезды 90-х неизлечимая болезнь. Ему осталось жить меньше недели

Почему умирает Стив Харвелл

Американский таблоид TMZ со ссылкой на слова менеджера Smash Mouth Роберта Хейза пишет, что сейчас 56-летний Харвелл находится в хосписе, куда попал из-за печеночной недостаточности.

Стив Харвелл и Smash Mouth (фото: facebook.com/SteveHarwell)

Дело в том, что на протяжении всей своей музыкальной карьеры Стив "борется со злоупотреблением алкоголем". Но побороть зависимость так и не смог - сейчас у него последняя стадия неизлечимой болезни.

Стив Харвелл в 1999 году (фото: facebook.com/smashmouth)

Близкие и родные Стива уже прощаются с ним, а люди из окружения рок-звезды говорят, что ему "осталось жить только неделю или около того".

Стив покинул Smash Mouth два года назад. С тех пор группа выступает с другим вокалистом - Заком Гудом. Однако, говорит Хейз, именно у Харвелла был "знаковый голос", а потому "память о нем будет жить в музыке".

Участники Smash Mouth (фото: facebook.com/smashmouth)

"Хотя Стив все еще здесь с нами, к сожалению, это лишь на короткое время... Единственное, что я и ребята [из Smash Mouth] надеемся, что люди будут уважать Стива и его семью в это тяжелое время", - сказал Хейз в комментарии журналу People.

Стив Харвелл (фото: facebook.com/smashmouth)

Добавим, что примерно в 2013 году у Стива диагностировали кардиомиопатию, которая, как пишут американские СМИ, привела к другим заболеваниям, таким как сердечная недостаточность и энцефалопатия Вернике (неотложное острое нейропсихиатрическое состояние, возникающее на фоне дефицита тиамина).

Кроме злоупотребления алкоголя музыканту также приписывают прием психоактивных веществ, которые тоже не слишком положительно влияли на его здоровье...

Стив Харвелл в 2021 году (фото: facebook.com/smashmouth)

Чем прославился Харвелл

Стив Харвелл являлся одним из основателей группы Smash Mouth в 1994 году. Первую свою весомую популярность калифорнийские поп-панки завоевали через несколько лет, когда вышел их хит "All Star".

Эта песня с припевом "Hey now, you're an all star, get your game on, go play" стала саундтреком к нескольким фильмам, а наибольшую популярность получила после выхода первого "Шрека".

Следующим хитом, который сделал группу еще более узнаваемой, стала песня "I'm A Believer", которая является кавером на трек группы Monkees.

Клип на песню "Walkin' On The Sun" получил Billboard Music Award в номинации "Лучшее поп-видео".

Еще одной песней, которая сегодня воспринимается "на ура" является "Can't Get Enough of You Baby".

Также Стив был номинирован на премию "Грэмми", становился участником шестого сезона реалити-шоу VH1 The Surreal Life, а также снимался в фильме "Крысиные бега".