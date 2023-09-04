ua en ru
Пн, 04 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

У рок-звезды 90-х неизлечимая болезнь. Ему осталось жить меньше недели

Понедельник 04 сентября 2023 15:00
UA EN RU
У рок-звезды 90-х неизлечимая болезнь. Ему осталось жить меньше недели Стив Харвелл (фото: facebook.com/smashmouth)
Автор: Дмитрий Войналович

Знаменитый рок-музыкант, экс-вокалист группы Smash Mouth Стив Харвелл умирает от неизлечимой болезни. Ему осталось жить всего несколько дней.

Что известно о болезни Харвелла и какой следует он оставил в истории рок-н-ролла - читайте в материале Styler.

Почему умирает Стив Харвелл

Американский таблоид TMZ со ссылкой на слова менеджера Smash Mouth Роберта Хейза пишет, что сейчас 56-летний Харвелл находится в хосписе, куда попал из-за печеночной недостаточности.

У рок-звезды 90-х неизлечимая болезнь. Ему осталось жить меньше недели

У рок-звезды 90-х неизлечимая болезнь. Ему осталось жить меньше недели

Стив Харвелл и Smash Mouth (фото: facebook.com/SteveHarwell)

Дело в том, что на протяжении всей своей музыкальной карьеры Стив "борется со злоупотреблением алкоголем". Но побороть зависимость так и не смог - сейчас у него последняя стадия неизлечимой болезни.

У рок-звезды 90-х неизлечимая болезнь. Ему осталось жить меньше недели

Стив Харвелл в 1999 году (фото: facebook.com/smashmouth)

Близкие и родные Стива уже прощаются с ним, а люди из окружения рок-звезды говорят, что ему "осталось жить только неделю или около того".

Стив покинул Smash Mouth два года назад. С тех пор группа выступает с другим вокалистом - Заком Гудом. Однако, говорит Хейз, именно у Харвелла был "знаковый голос", а потому "память о нем будет жить в музыке".

У рок-звезды 90-х неизлечимая болезнь. Ему осталось жить меньше недели

Участники Smash Mouth (фото: facebook.com/smashmouth)

"Хотя Стив все еще здесь с нами, к сожалению, это лишь на короткое время... Единственное, что я и ребята [из Smash Mouth] надеемся, что люди будут уважать Стива и его семью в это тяжелое время", - сказал Хейз в комментарии журналу People.

У рок-звезды 90-х неизлечимая болезнь. Ему осталось жить меньше недели

Стив Харвелл (фото: facebook.com/smashmouth)

Добавим, что примерно в 2013 году у Стива диагностировали кардиомиопатию, которая, как пишут американские СМИ, привела к другим заболеваниям, таким как сердечная недостаточность и энцефалопатия Вернике (неотложное острое нейропсихиатрическое состояние, возникающее на фоне дефицита тиамина).

Кроме злоупотребления алкоголя музыканту также приписывают прием психоактивных веществ, которые тоже не слишком положительно влияли на его здоровье...

У рок-звезды 90-х неизлечимая болезнь. Ему осталось жить меньше недели

Стив Харвелл в 2021 году (фото: facebook.com/smashmouth)

Чем прославился Харвелл

Стив Харвелл являлся одним из основателей группы Smash Mouth в 1994 году. Первую свою весомую популярность калифорнийские поп-панки завоевали через несколько лет, когда вышел их хит "All Star".

Эта песня с припевом "Hey now, you're an all star, get your game on, go play" стала саундтреком к нескольким фильмам, а наибольшую популярность получила после выхода первого "Шрека".

Следующим хитом, который сделал группу еще более узнаваемой, стала песня "I'm A Believer", которая является кавером на трек группы Monkees.

Клип на песню "Walkin' On The Sun" получил Billboard Music Award в номинации "Лучшее поп-видео".

Еще одной песней, которая сегодня воспринимается "на ура" является "Can't Get Enough of You Baby".

Также Стив был номинирован на премию "Грэмми", становился участником шестого сезона реалити-шоу VH1 The Surreal Life, а также снимался в фильме "Крысиные бега".

Ранее мы писали, что художница и иллюстратор Елена Рубановская умерла после тяжелой болезни.

А перед этим в засветы отошел культовый украинский актер и музыкант Михаил Кабанов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнеса рок-гурт звезды шоу-бизнеса