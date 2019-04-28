Роды Меган Маркл: принц Гарри может пропустить рождение ребенка

Меган Маркл останется без своего супруга во время родов, которые могут состоятся сегодня, 28 апреля. Об этом сообщает британское издание Express, ссылаясь на множественные слухи.

Королевскую семью сможет поддержать мама герцогини Сассекской Дория Рэгланд, которая недавно прилетела в Англию, чтобы быть со своей дочерью во время рождения ее первого ребенка. Но принца Гарри рядом не будет, поскольку ему необходимо выполнять свои обязанности.

Каждый год принц Гарри приветствует тысячи бегунов, принимающих участие в ежегодном Лондонском марафоне. Кроме того, герцог вручит медали тем, кто финиширует первым.

Принц Гарри не собирается отменять эту традицию сегодня, несмотря на предположение, что Меган может родить уже сейчас.

Меган Маркл (фото: Getty Images)

"Лондонский марафон - необычайная сила добра", - заявил принц Гарри в своем обращении к участникам забега.

Кроме того, герцог Сассекский подчеркнул, что это крупнейшее однодневное мероприятие по сбору средств на планете. Марафон помогает сотням благотворительных организаций в стране и за рубежом предоставлять жизненно важные услуги тем, кто в них больше всего нуждается.

Он также добавил, что в этом году на Лондонском марафоне Virgin Money общий сбор средств на благотворительность превысит рекордные 1 млрд фунтов стерлингов.

Напомним, что по словам королевских источников, Уильям и Гарри почти не разговаривают друг с другом, хотя раньше братья были очень близки. Ссора возникла между мужчинами, а только потом это также сказалось и на отношениях между их женами Кейт Миддлтон и Меган Маркл.

Ранее сообщалось о том, что Меган Маркл вместе с медиками уже приготовилась к появлению королевского малыша.