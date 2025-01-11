Родове прізвище Drumpf: історія походження Дональда Трампа та ким були його предки

Родове коріння та німецьке походження

Родина Дональда Трампа має німецьке коріння. Його дід, Фрідріх Друмпф (Drumpf), народився у 1869 році в селищі Кальштадт, Німеччина. Прізвище Drumpf було поширеним у регіоні, однак пізніше було змінене на Trump для кращої інтеграції у США.

Міграція до Америки

У 1885 році Фрідріх емігрував до США, аби уникнути військової служби в Німеччині. Він розпочав життя в новій країні, працюючи спочатку перукарем, а потім відкривши низку готелів і ресторанів на заході США, зокрема під час золотої лихоманки в Канаді.

В 1901 році Фрідріх отримав паспорт США і вирішив повернутися до Європи, у своє рідне містечко Кальштадт, Австрія. Там він одружився з донькою сусідів Елізабет Кріст і знову подався до Нью-Йорка.

Молода дружина сумувала за домом і вони знову поїхали в Австрію. Однак влада трактувала виїзд Фрідріха як спробу ухилення від військової служб і позбавила його громадянства. І він повернувся в США вже назавжди.

Фрідріх Трамп (фото: Вікіпедія)

Історія зміни прізвища

Зміна прізвища Drumpf на Trump відбулася на початку 20 століття. Причиною стали не лише прагнення до адаптації в англомовному середовищі, але й бажання дистанціюватися від німецького походження.

У середині XX століття, після Другої світової війни, німецьке коріння могло бути соціально небажаним у США.

Спочатку Drumpf змінили на Trumpf, а потім скоротили до Trump.

Брехня про скандинавське походження

У 1970-х роках, коли Фред Трамп активно вів бізнес, родина почала стверджувати, що має скандинавське походження. Це було зроблено для покращення відносин із єврейськими орендарями та бізнес-партнерами, які могли мати негативні асоціації з німецьким корінням через події Другої світової війни.

А свій незвичний акцент Фред Трамп пояснював тим, що має і єврейське коріння.

Дональд Трамп також неодноразово повторював цю версію про скандинавське походження у своїх публічних виступах, хоча пізніше історики підтвердили саме німецькі корені.

У своїй книзі "Мистецтво укладати угоди" Трамп розповів, що його батько народився в Німеччині, хоча це не так - він з'явився на світ 11 жовтня 1905 року в Бронксі. А його дід, Фрідріх Трамп, прибув з Баварії до США у 16-річному віці.

Сім'я Фрідріха Трампа у 1915 році (фото: Вікіпедія)

Становлення династії бізнесменів

Фред Трамп, син Фрідріха та батько Дональда, продовжив бізнесову справу родини, зосередившись на нерухомості в Нью-Йорку. Він успішно розвинув будівництво житлових комплексів для середнього класу. Саме його приклад та досвід стали основою для майбутньої бізнес-імперії Дональда.

Мати Трампа, Мері Енн Маклауд, родом з шотландського острова Льюїс. До речі, існує теорія, що її родина Маклаудів має далекий зв'язок з донькою Ярослава Мудрого, королевою Франції Анною Ярославівною. Однак на підтвердження цього немає жодного факту й історики це називають "історичним анекдотом".

Родина Трампів

Фрідріх з дружиною жили спочатку у Бронксі, а згодом переїхали у Квінс. І Фрідріх Трамп почав знову з перукарні - він відкрив власний салон на Волл-Стріт. Вона була дуже популярною та прибутковою, а Фрідріх мав можливість знайомитися з впливовими людьми. Згодом він почав скуповувати землю у місті.

30 травня 1918 року Фрідріх Трамп раптово помер під час пандемії грипу і його син, 13-річний Фред Трамп успадкував будинок у Квінсі, 5 земельних ділянок і декілька тисяч доларів у готівці та цінних паперах.

Але бізнесом почала керувати його мати - вона заснувала фірму з нерухомості. Фірма будувала соціальне житло в Нью-Йорку і мала державні замовлення. Долучитися до сімейної справи Фред Трамп зміг тільки у 1920 році, а у 1930 - став керувати повністю сам.

У роки "великої депресії" Фред почав скуповувати земельні ділянки та нерухомість у тих, хто мав великі борги. І в 1940 році став королем соціального житла. Крім того, він був філантропом і головна допомога йшла на підтримку єврейської громади Нью-Йорка. А ще - Ізраїлю.

З 1950-х років до Фреда Трампа прийшли великі гроші, а разом з ними - численні розслідування та скандали, увага преси, судові тяжби.

Саме у такій атмосфері зростав юний Дональд, який у майбутньому стане президентом США.

Дональд Трамп у дитинстві (крайній зліва) з Фредом, Елізабет, Меріенн і Робертом (Фото з Instagram Трампа)

Дитинство та юність Дональда Трампа

Дональд Трамп народився у 1946 році й був четвертою дитиною з 5 у родині - Дональд, Фред-молодший, Роберт, Меріенн та Елізабет.

Фред Трамп був суворим до дітей, не балував їх і з раннього дитинства привчав заробляти гроші. Тому Дональд з братами збирав порожні пляшки, розносив газети, згодом почав підробляти у сімейному бізнесі.

У 13 років його віддали до престижної воєнної академії - таким було бажання його батька, який вважав, що Донні (дитяче прізвисько) потрібне суворе виховання. У школі Трамп не стільки проявив гарні знання, скільки став успішним в спорті - американський футбол та бейсбол. А ще він став капітаном спортивних команд.

У підлітковому віці у Дональда сформувалася фанатична любов до чистоти - він змушений був жити в академії, і його кімната була просто музеєм чистоти та охайності. Саме з цього періоду в нього з'явилася "манія чистих рук" - у своїй книзі він зізнався, що звичка рукостискання його лякає.

Після академії Дональд вступив у Фордгемський університет в Нью-Йорку і пояснював свій вибір тим, що не хоче жити ще 5 років далеко від дому. За 2 роки він перейшов до елітної школи бізнесу Вортон при Університеті штату Пенсильванія (входить до "Ліги Плюща"), де здобув ступінь бакалавра економіки в 1968 році.

У 1971 - Дональд Трамп очолив бізнес, заснований його батьком і став президентом компанії.

Цікаві факти про родину Трампів: