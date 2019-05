Був родом з України: помер Нобелівський лауреат, який зробив важливе відкриття

Великий учений зробив грандіозний прорив в області фізики

У США, на 90-му році життя помер фізик, лауреат Нобелівської премії, професор Маррі Гелл-Ман. Про це повідомили в прес-службі незалежного дослідницького центру інституту Санта-Фе.

Маррі Гелл-Ман народився 15 вересня 1929 року в Нью-Йорку, США. Його батьки були іммігрантами. Батько народився в Галичині, а виріс у Чернівцях. Мати була з Рівненської області.

З дитинства Маррі Гелл-Ман вважався вундеркіндом. У віці 15 років він вступив у Єльський університет, який закінчив з дипломом бакалавра наук. Пізніше він отримав докторський ступінь з фізики в Массачусетському технологічному інституті.

У 23 роки Маррі Гелл-Ман здійснив революцію в області фізики елементарних частинок. Він опублікував роботу про дивацтва і чарівність елементарних частинок. У 1969 році він став лауреатом Нобелівської премії з фізики за відкриття, пов'язані з класифікацією елементарних частинок та їх взаємодії. Гелл-Манн є автором терміна "кварки"

We're sorry to announce the passing of @NobelPrize Laureate complexity and giant Murray Gell-Mann, one of the 20th Century's greatest physicists – pioneer, SFI co-founder prophet of the quark.



You inspired so many, Murray. You will be missed.



A tribute:https://t.co/ExKgmgpfXD pic.twitter.com/XzuorjIR4s