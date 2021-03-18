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Школы Киева после каникул переведут на дистанционку

Новина українською → Киев, Четверг 18 марта 2021 11:45
Школы Киева после каникул переведут на дистанционку Фото: школьная парта (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

В Киеве школы переведут на дистанционную форму обучения после завершения каникул. Такое решение принято из-за ухудшения ситуации с COVID-19.

Об этом заявил во время брифинга мэр Киева Виталий Кличко.

"Пока будут работать детские сады. Школу после каникул вернутся к учебе, но дистанционно", - заявил Кличко.

Напомним, в Киеве из-за сложной эпидемиологической ситуации с коронавирусом учеников 5-11 классов отправили на досрочные каникулы с 18 марта. При этом детские сады и начальная школа продолжат работать в обычном режиме.

Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве с 20 марта усиливают карантинные ограничения из-за коронавируса. В частности, будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы, ТРЦ. Запрещено проведение массовых мероприятий. Кафе и рестораны будут работать исключительно на "вынос".

При этом общественный транспорт в Киеве будет работать в обычном режиме.

Также сообщалось, что правительство пока не обсуждает конкретную дату нового локдауна на национальном уровне в Украине. Пока в Кабмине хотят "тушить" вспышки COVID локальными локдаунами.

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