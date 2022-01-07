Батькам розповіли, як правильно боротися з істериками дітей

Дитячі істерики - це сильні емоційні спалахи у відповідь на невдоволення. Найбільш поширеними причинами є розчарування, втома, голод або розлад. Діти під час істерики можуть кричати, плакати, кидатися, падати на підлогу, жбурляти речі і тупотіти ногами.

П'ять порад, як впоратися з істерикою

Міцно обійміть дитину. Під час сильних емоційних проявів дитині важливий тілесний контакт. Таким чином, дитина відчуває свої межі тіла і дорослого.



Говорите про почуття дитини. Враховуючи вік дитини, важливо відображати почуття дитини. Чим менше дитина, тим складніше їй розуміти свої почуття і говорити про них. Наприклад,"Ти засмутився зараз через те, що я не дозволила купити морозиво, яке ти хотів".

Пропонуйте дитині дихати. Під час сильних емоцій дихання може припинятися. Важливо, щоб дитина глибоко вдихала і видихала повітря.



Іноді дитина виявляє істерику, щоб звільнитися від тривоги або сильних переживань. Для батьків важливо бути опорними та дати час на проживання почуттів.

Щоб істерик було менше. Можна разом з дитиною створити свої домовленості. Наприклад, коли ви йдете в садок, магазин, в гості. Ви обговорюєте, що буде, що буде робити дитина, чого точно не буде виконувати дорослий. Це сприятиме тому, що дитина буде відчувати прийняття і пізнання особистих кордонів.