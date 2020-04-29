Родительские субботы 2020: когда еще нужно ходить на кладбище

Поминальные дни в Украине в 2020 году особенные из-за карантина, впрочем, как и Пасха и другие праздники, совпавшие с этим нелегким для страны и всего мира временем. Обычно украинцы отправляются на кладбища, чтобы почтить память своих усопших родных через неделю после Пасхи - с воскресенья по вторник. Но в православном календаре родительских дней, когда можно поминать родных, несколько. Когда эти дни, с чем они связаны - в материале Styler.

Троицкая суббота

Радоница (по-церковному), проводы, гробки, красная горка (в народе) в этом году выпала на 28 апреля, но сходить на кладбище и отдать дань памяти родным можно 6 июня, накануне Троицы. Эта родительская суббота также является Вселенской. В этот день можно чтить память не только усопших родственников, но и всех умерших христиан.

Троицу отмечают на 50-й день после Пасхи, в этом году - 7 июня. В храмах проводятся заупокойные службы, могилы на кладбищах украшают свежими цветами.

Дмитриевская поминальная суббота

В этом году эта родительская суббота выпадет на 7 ноября, в канун дня святого Димитрия Солунского. Он был христианским великомучеником, пострадавшим за веру.

Отметим, что в Православной церкви Украины поминальные дни еще накануне пасхального воскресенья перенесли на Троицкую родительскую субботу. Виталий Кличко также заявил о переносе этих дней в Киеве на 6 июня.

Ранее мы писали, можно ли украинцам во время карантина ходить на кладбище, и грозит ли за это штраф.