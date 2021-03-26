Родительская суббота 27 марта: что строго запрещено делать в этот день

Родительская суббота 27 марта выпадает на время Великого поста. Она является одной из трех дней Четыредесятницы, в которые разрешено поминать родных и близких, что уже не с нами.

Что можно и нельзя делать в этот день, каких традиций важно придерживаться - читайте далее в нашем материале.

Что нужно сделать в родительскую субботу 27 марта

В этот день верующие молятся за близких, чьи души покинули земной мир. В храмах проходят службы, перед которыми можно передать записку с именами усопших служителю храма. Все имена будут зачитываться во время молебна.

Можно посетить кладбище, оставить там угощения и живые цветы. А после службы в храме помянуть близких дома. В центре стола нужно расположить горящую церковную свечу и прочитать молитву за упокоение души усопших перед началом трапезы.

Что запрещено делать в этот день

Категорически запрещено ругать и оскорблять усопших. В этот день в доме вообще не должно быть ссор, так как родительская суббота символизирует сближение с семьей.

Нельзя тяжело работать, а порядок на могиле родных лучше навести заранее.

Во время поминальной трапезы запрещается петь песни, веселиться и употреблять алкоголь (все же Великий пост).

Нельзя отказывать людям в помощи. Подавая милостыню, обязательно попросите их помолиться за ваших покойных родственников.

Всего по православному календарю несколько родительских суббот в 2021 году:

6 марта была Вселенская мясопустная родительская суббота. Ежегодно ее отмечают в последнюю субботу перед Великим Постом.

27 марта, 3 апреля, 10 апреля - Родительские субботы во время Великого поста.

11 мая - Радоница, отмечается на 9-й день после Пасхи. Считается самой известным поминальным днем. Родных поминают пасхальной трапезой, посещают кладбища.

19 июня - Троицкая Вселенская родительская суббота, отмечается накануне Святой Троицы.

6 ноября - Дмитриевская родительская суббота - в честь мученика Дмитрия Солунского, последняя в году.