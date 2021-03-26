Батьківська субота 27 березня: що суворо заборонено робити в цей день

Батьківська субота 27 березня припадає на час Великого посту. Вона є однією з трьох днів Чотиридесятниці, в які дозволено поминати рідних і близьких, що вже не з нами.

Що можна і не можна робити в цей день, яких традицій важливо дотримуватися - читайте далі в нашому матеріалі.

Що потрібно зробити у батьківську суботу 27 березня

В цей день віряни моляться за близьких, чиї душі залишили земний світ. У храмах проходять служби, перед якими можна передати записку з іменами покійних служителю храму. Всі імена будуть зачитуватися під час молебню.

Можна відвідати кладовище, залишити там частування і живі квіти. А після служби в храмі пом'янути близьких вдома. У центрі столу потрібно розташувати палаючу церковну свічку і прочитати молитву за упокоєння душі покійних перед початком трапези.

Що заборонено робити у цей день

Категорично заборонено лаяти та ображати покійних. В цей день в домі взагалі не повинно бути сварок, оскільки батьківська субота символізує зближення з родиною.

Не можна важко працювати, а порядок на могили рідних краще навести заздалегідь.

Під час поминальної трапези забороняється співати пісні, веселитися і вживати алкоголь (все ж Великий піст).

Не можна відмовляти людям в допомозі. Подаючи милостиню, обов'язково попросіть їх помолитися за своїх покійних родичів.

Всього за православним календарем кілька батьківських субот у 2021 році:

6 березня була Вселенська м'ясопусна батьківська субота. Щорічно її відзначають в останню суботу перед Великим Постом.

27 березня, 3 квітня, 10 квітня - Батьківські суботи під час Великого посту.

11 травня - Радониця, відзначається на 9-й день після Великодня. Вважається найбільш відомим поминальним днем. Рідних поминають великодньою трапезою, відвідують кладовища.

19 червня - Троїцька Вселенська батьківська субота, відзначається напередодні Святої Трійці.

6 листопада - Дмитрівська батьківська субота - на честь мученика Дмитра Солунського, остання в році.