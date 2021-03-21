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Великий пост: что строго запрещено делать во вторую неделю

Новина українською → Воскресенье 21 марта 2021 21:00
Великий пост: что строго запрещено делать во вторую неделю Великий пост 2021 (фото: pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Великий пост 2021 начался с 15 марта и завершится накануне великого праздника Пасхи, которую в этом году по православному календарю мы отпразднуем 2 мая. У каждой недели из 48 дней поста есть свои особенные правила, которые следует соблюдать, тем, кто постится.

Что можно и нельзя делать во вторую постную неделю, каких ограничений придерживаться - читайте ниже в материале

Считается что первые 40 дней поста символизируют тот период, когда Иисус Христос провел в пустыне, постясь. Это время продлится до 26 апреля, и называется оно "Четыредесятницей". Затем начнется Страстная неделя - последняя перед Пасхой. Она считается самой строгой по меню и поведению.

Какие ограничения в питании на вторую неделю поста

Эти правила распространяются на 2-6 неделю поста. Понедельник, среда, пятница - сухоядение, вторник и четверг - горячая пища без масла, суббота и воскресенье - горячая пища с растительным маслом.

Так, во вторник и четверг можно готовить пищу, используя самые простые постные рецепты. К примеру, варить, тушить, запекать овощи. А вот каши - строго на воде (кроме выходных, когда в пищу можно добавлять растительное масло).

Ограничения касаются не только еды

Великий пост - время не только для очищения тела, но и души, поэтому запрещается во все 48 дней:

  • ссориться, раздражаться, сквернословить, сплетничать;
  • праздновать и веселиться;
  • употреблять спиртное;
  • поучать других, демонстрировать гордыню.

Также воздержание касается интимной жизни, но по обоюдному согласию партнеров.

Что разрешено делать в Великий пост

По воскресеньям нужно посещать церковь и в будние дни молиться.

Блюда из рыбы можно себе позволить на Благовещенье (7 апреля) и Вербное воскресенье (25 апреля). А вот на Лазареву субботу (24 апреля) можно порадовать себя икрой.

Ранее мы писали, что появился календарь праздников, выходных и рабочих дней в апреле 2021.

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