Родители новорожденных малышей могут зарегистрировать ребенка онлайн: как это сделать

В Украине родители новорожденных малышей могут снова регистрировать детей онлайн через "Дию".
Как это сделать рассказали в Министерстве цифровой информации.
Весь процесс регистрации займет у вас всего 10 минут. Вы можете это сделать на протяжении 30 дней после рождения ребенка. Это абсолютно бесплатно.
Чтобы заказать услугу, вам понадобится номер медицинского заключения или решение об установлении факта рождения ребенка.
Зайдите по этой ссылке на сайт Дии.
Заполните онлайн-форму и выберите дополнительные услуги, которые вы хотите заказать.
Подпишите заявление электронной подписью. Второму родителю нужно подписать заявление своей электронной подписью, если:
Ссылка на заявление на портале Дия поступит второму родителю на электронную почту.
Заявление о госрегистрации рождения будет автоматически направлено в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния (ЗАГС) по адресу роддома.
Как только свидетельство о рождении будет готово, вы получите письмо на электронную почту.
Забрать свидетельство в отделе ЗАГСа может тот родитель, кто подписал заявление.
Если заказана доставка свидетельства по почте, получить документ сможет только один из родителей ребенка.
Как мы ранее писали, украинцы могут получить 4 тысячи евро через "Дія".
Напомним, ранее мы писали о том, что в Минцифры объяснили украинцам, можно ли получить повестку через "Дию".
А также рассказывали о том, что Монобанк вернул важные для украинцев сервисы.