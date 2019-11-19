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Родители бойца из-под Одессы отсудили крупную сумму у РФ за гибель сына

STYLERЖизнь    19.11.2019 - 17:21
Родители бойца из-под Одессы отсудили крупную сумму у РФ за гибель сына
Родители бойца отсудили у РФ компенсацию (Коллаж РБК-Украина)

В иске в отношении РФ родители указали крупную сумму моральной компенсации

Родители украинского военного из Балты Одесской области отсудили у Российской Федерации крупную сумму денег моральной компенсации за гибель своего сына. Детали сообщает издание "Пушкинская" со ссылкой на данные из судебного реестра.

19-летний Виталий Порфирьев в 2015 году служил водителем в автомобильном взводе и в феврале получил распоряжение доставить груз в Дебальцево. 16 февраля он выехал по указанному маршруту, а 19 февраля он попал под минометный обстрел возле Мироновского. Молодой боец получил травмы несовместимые с жизнью и 23 февраля 2015 года он был похоронен в родной Балте.

Родители военного обратились в суд с требованием компенсации морального ущерба и в иске было указано, что ответчиком является Российская Федерация.

"Вследствие потери сына, а также учитывая особый цинизм, с которым Российская Федерация нарушает основоположные права и свободы человека в Украине, родители чувствуют непрерывные, неутолимые страдания и душевную боль, утратили душевное спокойствие, постоянно чувствуют незащищенность и разочарование", - сказано в решении суда.

В качестве компенсации в иске была указана сумма в 120 тысяч евро (3,4 миллиона гривен). 15 ноября 2019 года Балтский районный суд удовлетворил требования родителей и постановил взыскать требуемую сумму с РФ.

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