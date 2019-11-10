Наш выбор - Россия: в сети показали печальные фото из Донецка

Блогер показал свежие фото из оккупированного боевиками Донецка
В сети показали свежие фото из оккупированного террористами Донецка. Снимки опубликовал в социальной сети Twitter блогер под ником Люфт Ганза. На них можно увидеть некогда процветающий футбольный стадион "Донбасс-арена" а также фасад здания, на котором повесили огромный плакат с надписью: "Наш выбор - Россия". Также строение "украшает" российский триколор.
"Донецк. Ноябрь", - лаконично подписал блогер фотографии.
Донецк в ноябре 2019 года (twitter.com/LuftGanza)
Пользователи сети молниеносно отреагировали на свежие фото Донецка и поделились своими мыслями у блогера в комментариях.
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