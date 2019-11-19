Батьки бійця з-під Одеси відсудили велику суму у РФ за загибель сина

Батьки бійця відсудили у РФ компенсацію (Колаж РБК-Україна)

У позові щодо РФ батьки вказали велику суму моральної компенсації

Батьки українського військового з Балти Одеської області відсудили у Російської Федерації велику суму грошей моральної компенсації за загибель свого сина. Деталі повідомляє видання "Пушкінська" з посиланням на дані судового реєстру.

19-річний Віталій Порфір'єв в 2015 році служив водієм в автомобільному взводі і в лютому отримав розпорядження доставити вантаж у м. Дебальцеве. 16 лютого він виїхав за вказаним маршрутом, а 19 лютого він потрапив під мінометний обстріл біля Миронівського. Молодий боєць отримав травми несумісні з життям і 23 лютого 2015 року він був похований у рідній Балті.

Батьки військового звернулися до суду з вимогою компенсації моральної шкоди і в позові було зазначено, що відповідачем є Російська Федерація.

"Внаслідок втрати сина, а також враховуючи особливий цинізм, з яким Російська Федерація порушує основоположні права і свободи людини в Україні, батьки відчувають безперервні страждання і душевний біль, втратили душевний спокій, постійно відчувають незахищеність і розчарування", - сказано в рішенні суду.

В якості компенсації в позові була вказана сума в 120 тисяч євро (3,4 мільйона гривень). 15 листопада 2019 року Балтський районний суд задовольнив вимоги батьків і постановив стягнути необхідну суму з РФ.