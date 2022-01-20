Родинки на вашем теле могут много рассказать о вас. Учимся их читать

Еще древние философы пришли к умозаключению, что тело человека - это микрокосм, а родинки - своего рода звезды, знаки, которые имеют определенный смысл и значение. По ним определяли болезни, предсказывали судьбу, узнавали характер, наклонности.
Об этом пишет Womanhappiness.
Родинка в центре лба. Это самый счастливый знак, символизирующий славу, величие, духовные способности. Помним, что индусы высокого происхождения рисуют такую отметину намерено.
Родинка на лбу справа или слева указывает на подъем в жизни и высокое положение. Если слева, вашему успеху вы будете обязаны удачным обстоятельствам, справа - вы сами добьетесь успеха благодаря своим данным.
Родинка на щеке. Такой знак обещает счастье в любви и необычайную привлекательность для другого пола.
Родинка у рта, на верхней губе - также знак счастья в любви.
Родинка на подбородке обещает вам богатство и долгую жизнь.
Родинка на носу - знак победителей, указывающий на отвагу и смелость. Владелец такой родинки может добиться успехов в военном деле и в спорте.
Родинка на ладони обещает богатство, большие деньги!
Родинки на предплечьях обещают замечательные путешествия и поездки по всему миру.
Если родинки образовали какую-то фигуру, это также хороший знак. Особенно счастливые овалы и треугольники. Три родинки на одном участке - признак особого счастья.
Ранее мы писали, почему нельзя стричь своих родственников, а особенно мамам - детей.