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Родимки на вашому тілі можуть багато розповісти про вас. Вчимося їх читати

Автор: Світлана Мащенко

Ще стародавні філософи прийшли до висновку, що тіло людини - це мікрокосм, а родимки - свого роду зірки, знаки, які мають певний сенс і значення. За ними визначали хвороби, передбачали долю, дізнавалися характер, нахили.

Про це пише Womanhappiness.

Родимка в центрі чола. Це найщасливіший знак, що символізує славу, велич, духовні здібності. Пам'ятаємо, що індуси високого походження малюють таку відмітину.

Родимка на лобі праворуч або ліворуч вказує на підйом в житті і високе положення. Якщо зліва, вашому успіху ви будете зобов'язані вдалим обставинам, праворуч - ви самі досягнете успіху завдяки своїм даним.

Родимка на щоці. Такий знак обіцяє щастя в любові і надзвичайну привабливість для іншої статі.

Родимка біля рота, на верхній губі - також знак щастя в любові.

Родимка на підборідді обіцяє вам багатство і довге життя.

Родимка на носі - знак переможців, який вказує на відвагу і сміливість. Власник такої родимки може домогтися успіхів у військовій справі і в спорті.

Родимка на долоні обіцяє багатство, великі гроші!

Родимки на передпліччях обіцяють чудові подорожі і поїздки по всьому світу.

Якщо родимки утворили якусь фігуру, це також хороший знак. Особливо щасливі овали і трикутники. Три родимки на одній ділянці - ознака особливого щастя.

Раніше ми писали, чому не можна стригти своїх родичів, а особливо мамам - дітей.

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