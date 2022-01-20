ru ua
Чт, 20 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Родинки на вашем теле могут много рассказать о вас. Учимся их читать

Новина українською →
Четверг 20 января 2022 20:00
Родинки на вашем теле могут много рассказать о вас. Учимся их читать Фото: Что означают родинки на теле (unsplash)
Автор: Светлана Мащенко

Еще древние философы пришли к умозаключению, что тело человека - это микрокосм, а родинки - своего рода звезды, знаки, которые имеют определенный смысл и значение. По ним определяли болезни, предсказывали судьбу, узнавали характер, наклонности.

Об этом пишет Womanhappiness.

Родинка в центре лба. Это самый счастливый знак, символизирующий славу, величие, духовные способности. Помним, что индусы высокого происхождения рисуют такую отметину намерено.

Родинка на лбу справа или слева указывает на подъем в жизни и высокое положение. Если слева, вашему успеху вы будете обязаны удачным обстоятельствам, справа - вы сами добьетесь успеха благодаря своим данным.

Родинка на щеке. Такой знак обещает счастье в любви и необычайную привлекательность для другого пола.

Родинка у рта, на верхней губе - также знак счастья в любви.

Родинка на подбородке обещает вам богатство и долгую жизнь.

Родинка на носу - знак победителей, указывающий на отвагу и смелость. Владелец такой родинки может добиться успехов в военном деле и в спорте.

Родинка на ладони обещает богатство, большие деньги!

Родинки на предплечьях обещают замечательные путешествия и поездки по всему миру.

Если родинки образовали какую-то фигуру, это также хороший знак. Особенно счастливые овалы и треугольники. Три родинки на одном участке - признак особого счастья.

Ранее мы писали, почему нельзя стричь своих родственников, а особенно мамам - детей.

Читайте РБК-Украина в Google News
приметы
LITE
Платье от Valentino и море охраны: стали известны детали роскошной свадьбы сына Виктории Бекхэм и его невесты-модели
Платье от Valentino и море охраны: стали известны детали роскошной свадьбы сына Виктории Бекхэм и его невесты-модели