Родимки на вашому тілі можуть багато розповісти про вас. Вчимося їх читати
Ще стародавні філософи прийшли до висновку, що тіло людини - це мікрокосм, а родимки - свого роду зірки, знаки, які мають певний сенс і значення. За ними визначали хвороби, передбачали долю, дізнавалися характер, нахили.
Про це пише Womanhappiness.
Родимка в центрі чола. Це найщасливіший знак, що символізує славу, велич, духовні здібності. Пам'ятаємо, що індуси високого походження малюють таку відмітину.
Родимка на лобі праворуч або ліворуч вказує на підйом в житті і високе положення. Якщо зліва, вашому успіху ви будете зобов'язані вдалим обставинам, праворуч - ви самі досягнете успіху завдяки своїм даним.
Родимка на щоці. Такий знак обіцяє щастя в любові і надзвичайну привабливість для іншої статі.
Родимка біля рота, на верхній губі - також знак щастя в любові.
Родимка на підборідді обіцяє вам багатство і довге життя.
Родимка на носі - знак переможців, який вказує на відвагу і сміливість. Власник такої родимки може домогтися успіхів у військовій справі і в спорті.
Родимка на долоні обіцяє багатство, великі гроші!
Родимки на передпліччях обіцяють чудові подорожі і поїздки по всьому світу.
Якщо родимки утворили якусь фігуру, це також хороший знак. Особливо щасливі овали і трикутники. Три родимки на одній ділянці - ознака особливого щастя.
Раніше ми писали, чому не можна стригти своїх родичів, а особливо мамам - дітей.