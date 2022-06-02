Родимки у дітей: які з них вас повинні насторожити

Поява родимок у дітей - це нормально. Їх кількість, тип, час появи керовані нашою генетикою. Не слід хвилюватися, якщо ви помітили їх появу у дитини. Рак шкіри у дітей - це рідкісне явище, проте слід завжди бути на сторожі.

Коли родимки повинні вас насторожити

Зміна родимки



Це нормально, що родимка росте, так само як дитина. Також природно, що родимки у дитини темніють або світлішають. Якщо моль швидко зростає (або змінюється), це повинно викликати занепокоєння. Також слід насторожитися, якщо якась родимка на вигляд відрізняється від всіх інших. Дерматологи називають ці родимки"гидкими каченятами". Такі зміни можуть бути ознакою раку шкіри.

Родимка куполоподібної форми



Якщо ви бачите піднятий круглий наріст на шкірі вашої дитини, у якого рожевий, червоний або коричневий колір, це, швидше за все, невус Шпіц. Це нешкідлива родимка, зазвичай з'являється у віці від 10 до 20 років. Дитина може народитися з таким типом родимки. Рельєфна поверхня може бути гладкою або шорсткою. Іноді поверхня розривається і кровоточить. Хоча невус шпіца нешкідливий, він може дуже нагадувати меланому, найсерйозніший тип раку шкіри.

Будь-які новоутворення, схожі на описані вище, повинні бути оглянуті дерматологом. У деяких випадках дерматолог може видалити її. Однак якщо освіта не змінюється, дерматолог може вирішити тільки спостерігати за ним. Іноді ці родимки зникають без лікування.

Кровоточивість родимки



Піднята родимка може зачепитися за що-небудь і травмуватися. Однак якщо родимка кровоточить без причини, її слід перевірити. Також занепокоєння викликає родимка, яка виглядає як відкрита виразка. Кровотеча і не цілісне новоутворення може бути ознакою меланоми.

Багато родимок



Це нормально для дитини чи підлітка поява нових родимок. До того часу, коли дитина стає дорослим, зазвичай у нього з'являється від 12 до 20 родимок. Однак якщо у дитини вже більше 50 родимок, ваша дитина повинна бути під наглядом дерматолога. Австралійське дослідження показало, що більша частина пацієнтів у віці від 15 до 19 років з меланомою мали не менше 100 родимок.

Велика родимка



Більшість родимок - це круглі (або овальні) плями, менші в діаметрі, ніж гумка на олівці. У деяких дітей з'являються родимки більшого розміру. Велика родимка може мати діаметр від 1,5 до 20 см. Гігантська родимка може покривати частину тіла дитини. Зазвичай вони вроджені або можуть з'явитися незабаром після народження. Наявність великої або гігантської родимки підвищує ризик розвитку у дитини меланоми та інших проблем зі здоров'ям. Цей ризик більший, коли дитина ще маленька. Більше половини меланом, що розвиваються в гігантських родимках, діагностується до 10 років.

Коли варто турбуватися про родимки у дітей (фото: littleone.com)

Що категорично не можна робити з родимками

Профілактично видаляти родимки. Зазвичай небезпеки вони не несуть. Рак шкіри зазвичай з'являється на шкірі, а не з родимок.

Захищати тільки родимку від сонця. У захисті потребує вся шкіра, змісту заклеювати пластиром тільки одну родимку не має.

Видаляти родимки, якщо вони травмуються з метою профілактики раку шкіри.

Якщо родимка не подобається підлітку - спокійно можна видаляти її з косметичною метою. Від цього вони в рак не перетворюються і не метастазують.

Чи не випалюйте родимки мазями, чистотілом. Всі видалення повинні бути лікарем і з додатковим обстеженням. У малюків все хворобливі процедури повинні уникатися.

Якщо родимка велика або гігантська – виконуються пластичні операції під загальним знеболенням.

Якщо родимка є на якійсь частині обличчя або тіла - це не несе ніяких даних про характер або долю дитини. Не переживайте.