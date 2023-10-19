У родині Мірошниченко знову буде поповнення: "Я пішла на друге коло"

Мірошниченки вирішили всиновити ще одну дитину

Дружина ведучого розповіла, що вона "пішла на друге коло". Мірошниченко подала документи та починає процес підготовки до всиновлення дитини.

Інна Мірошниченко всиновить ще одну дитину (скріншот)

"Далі направлення на курси. Очікування курсів, проходження курсів. Рекомендації психологів. Постановка на облік. Пошук. Зустріч", - розповіла дружина ведучого.

Дружина Мірошниченка розповіла про процес усиновлення (скріншот)

Чому Інна Мірошниченко всиновлює дитину без чоловіка

Дружина ведучого розповіла, що цього разу вона вирішила подаватися на пошук дитини без чоловіка. Це сталося через щільний графік Мірошниченка. Ведучий не зажди буває вдома, а тому проходити курси у школі для батьків, які хочуть забирати малюка з дитбудинку, він не зможе.

Інна Мірошниченко знову стане матір'ю (скріншот)

За словами Мірошниченко, за законом вона може всиновити дитину без чоловіка. Але потім на неї та її обранця чекатимуть деякі бюрократичні проблеми.

"У мене є житло, дохід і згода чоловіка брати дітей на своє утримання. Що потім? Потім я стаю умовно мамою-одиначкою відносно нової дитини (дітей). А далі ще один суд - внутрішньосімейне усиновлення", - пояснила дружина ведучого.

Мірошниченко також розповіла, чому вона вирішила так швидко почати шукати ще одного малюка з дитбудинку. Дружина ведучого відчуває, що у її серці та квартирі є місце для ще однієї дитини.

"А дітей, які чекають на сім'ю, усе ще десятки тисяч", - додала Мірошниченко.

Що відомо про родину Тимура та Інни Мірошниченків

Ведучий та його обраниця одружилися у 2018 році. Від Мірошниченка жінка народила двох дітей - хлопчика та дівчинку. А влітку 2023 року ведучий та його обраниця знову стали батьками - вони взяли з дитбудинку маленького хлопчика Марселя.

Інна та Тимур Мірошниченко взяли хлопчика з дитбудинку (фото: instagram.com/_inna_mi_)

Дитина усе своє життя жила без батьків. Від Марселя відмовилися ще у пологовому. Хлопчик народився з великими проблемами зі здоров'ям. Але діагнози не налякали Мірошниченків. Вони стали батьками для дитини та відкрито говорять про усиновлення у публічному просторі, аби якомога більше людей дізналися про дітей, які потребують батьківського піклування.