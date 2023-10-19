В семье Мирошниченко снова будет пополнение: "Я пошла на второй круг"

Мирошниченко решили усыновить еще одного ребенка

Жена ведущего рассказала, что она "пошла на второй круг". Мирошниченко подала документы и начинает процесс подготовки к усыновлению ребенка.

Инна Мирошниченко усыновит еще одного ребенка (скриншот)

"Далее направление на курсы. Ожидание курсов, прохождение курсов. Рекомендации психологов. Постановка на учет. Поиск. Встреча", - рассказала жена ведущего.

Жена Мирошниченко рассказала о процессе усыновления (скриншот)

Почему Инна Мирошниченко усыновляет ребенка без мужа

Жена ведущего рассказала, что в этот раз она решила отправляться на поиск ребенка без мужа. Это произошло из-за плотного графика Мирошниченко. Ведущий не всегда бывает дома, поэтому проходить курсы в школе для родителей, которые хотят забирать малыша из детдома, он не сможет.

Инна Мирошниченко снова станет матерью (скриншот)

По словам Мирошниченко, по закону она может усыновить ребенка без мужа. Но потом ее и ее избранника будут ждать некоторые бюрократические проблемы.

"У меня есть жилье, доход и согласие мужа брать детей на свое содержание. Что потом? Потом я становлюсь условно мамой-одиночкой в отношении нового ребенка (детей). А дальше еще один суд – внутрисемейное усыновление", - пояснила супруга ведущего.

Мирошниченко также рассказала, почему она решила так быстро начать искать еще одного малыша из детдома. Жена ведущего чувствует, что в сердце и квартире есть место для еще одного ребенка.

"А детей, ожидающих семью, все еще десятки тысяч", - добавила Мирошниченко.

Что известно о семье Тимура и Инны Мирошниченко

Ведущий и его избранница поженились в 2018 году. От Мирошниченко женщина родила двоих детей – мальчика и девочку. А летом 2023 ведущий и его избранница снова стали родителями - они взяли из детдома маленького мальчика Марселя.

Инна и Тимур Мирошниченко взяли мальчика из детдома (фото: instagram.com/_inna_mi_)

Ребенок всю свою жизнь жил без родителей. От Марселя отказались еще в роддоме. Мальчик родился с большими проблемами со здоровьем. Но диагнозы не испугали Мирошниченко. Они стали родителями для ребенка и открыто говорят об усыновлении в публичном пространстве, чтобы как можно больше людей узнали о детях, нуждающихся в родительской заботе.