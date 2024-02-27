Родина загиблого блогера подає до суду на спорткомплекс, де сталася трагедія: "промовчати не вдасться"

Родина загиблого днями 32-річного блогера-мільйонника Юрія Ворожка подає до суду на спортивний комплекс в Кропивницькому, в басейні якого потонув волонтер.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram подруги та колеги інфлюенсера Катерини Стерпул.

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Так, спортивний клуб звинувачують у тому, що на момент, коли блогеру стало зле, ніхто з працівників закладу не звернув на нього увагу і не надав допомогу.

Наразі спорткомплекс зачинений через начебто "технічні причини" і не коментує трагедію.

Подруга Юрія Ворожка обурилася через дії спорткомплексу (фото: instagram.com/sterpulka)

"А те, що людині стало погано і ніхто не звернув увагу? 10 хвилин Юрій пролежав під водою! І ніхто не подав руку допомоги", - обурилася Катерина.

У зв’язку з тим, що у сімʼї блогера є всі підстави вважати, що волонтеру стало погано та впродовж певного часу йому не надавали жодної медичної допомоги, його близькі вирішили подати заяву до поліції про вчинення працівниками спорткомплексу кримінального правопорушення, передбаченого статтею 136 Кримінального кодексу України.

А саме за фактом ненадання допомоги особі, яка перебувала в небезпечному для життя стані при можливості надати таку допомогу, що спричинило смерть потерпілого.

До слова, поки родина чекає на результати судово-медичної експертизи.

"Нам сказали, щоб ми не хвилювалися, що буде все максимально прозоро, тому що людина відома. Це буде дуже великий розголос, тому шансів на підробку не буде", - зазначили дружина і подруга Ворожка.