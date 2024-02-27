Семья погибшего блогера подает в суд на спорткомплекс, где произошла трагедия: "промолчать не удастся"

Семья погибшего на днях 32-летнего блогера-миллионника Юрия Ворожко подает в суд на спортивный комплекс в Кропивницком, в бассейне которого утонул волонтер.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram подруги и коллеги инфлюэнсера Екатерины Стерпул.

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Так, спортивный клуб обвиняют в том, что на момент, когда блогеру стало плохо, никто из работников заведения не обратил на него внимание и не оказал помощь.

Сейчас спорткомплекс закрыт из-за якобы "технических причин" и не комментирует трагедию.

Подруга Юрия Ворожка возмутилась из-за действий спорткомплекса (фото: instagram.com/sterpulka)

"А то, что человеку стало плохо и никто не обратил внимание? 10 минут Юрий пролежал под водой! И никто не подал руку помощи", - возмутилась Екатерина.

В связи с тем, что у семьи блогера есть все основания полагать, что волонтеру стало плохо и в течение определенного времени ему не оказывали никакой медицинской помощи, его близкие решили подать заявление в полицию о совершении работниками спорткомплекса уголовного преступления, предусмотренного статьей 136 Уголовного кодекса Украины.

А именно по факту неоказания помощи лицу, которое находилось в опасном для жизни состоянии при возможности оказать такую помощь, что повлекло смерть потерпевшего.

К слову, пока семья ждет результатов судебно-медицинской экспертизы.

"Нам сказали, чтобы мы не волновались, что будет все максимально прозрачно, потому что человек известен. Это будет очень большая огласка, поэтому шансов на подделку не будет", - отметили жена и подруга Ворожка.