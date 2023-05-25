Родина Терещенка звинуватила Палицю і Міндіча у спробі знищити історичну садибу у центрі Києва: деталі

Фірма-власник ПрАТ "Центрелеватормлинбуд", яка повʼязана з народним депутатом і лідером партії “За майбутнє” Ігорем Палицею, планує перебудувати історичний особняк Івана Терещенка в центрі Києва під офісний центр, чим фактично може знищити памʼятку архітектури/

За її словами, Департамент міського благоустрою Київської міськдержадміністрації (КМДА) вже нібито підготував відповідний дозвіл, але поки що власника об'єкта стримує суд щодо власності на землю, який мав відбутися 17 травня і був перенесений.

"Щойно дізналися, що ПАТ "Центрелеватормлинбуд" (яке за інформацією журналістів-розслідувачів перебуває під контролем Ігоря Коломойського та його бізнес-партнерів) найближчими днями планує зведення паркану біля Садиби Терещенків з метою розпочати знищення пам‘ятки архітектури шляхом її перебудови, забороненої пам‘яткоохоронним законодавством (під виглядом так званої “реставрації з пристосуванням”). Ніби вже дозвіл від Департаменту міського благоустрою КМДА є! Хоча невідомо на якій підставі він виданий. Якщо Київська міська рада повністю підтримує позов Київської міської прокуратури й виступає за збереження пам‘ятки, чи може департамент сприяти забудовникам?" - зазначила Олена Терещенко.

Вона також наголосила, що забудовник навіть не сумнівається у винесенні рішення Великою Палатою Верховного cуду на його користь.

"Так само як це зробили всупереч Закону й не зважаючи на залізобетонні докази Прокуратури судді двох попередніх інстанцій: суддя Господарською суду Гумега О.В. та судді Північного апеляційного господарського суду Куксов В. В. (головуючий), Шаптала Є. Ю., Яковлєв М. Л.", - підкреслила Терещенко.

За даними аналітичної системи YouControl, ПрАТ"Центрелеватормлинбуд" належить кіпрській компанії Vensimars Management Limited, власницею якої є Оксана Палиця - ексдружина Ігоря Палиці.

Політик стверджує, що він розлучений зі своєю дружиною від 2002 року, однак, за даними ЗМІ, є підстави вважати, що розлучення є фіктивним і було зроблене для уникнення декларування всіх активів Оксани Палиці.

Про зв’язки Ігоря Палиці та Тимур Міндича інформація з’явилась ще на початку 2022 року. Із розслідування проекта “Наші гроші” відомо, що створене завдяки Ігорю Палиці комунальне підприємство з видобутку бурштину на Волині з обігом близько двох мільярдів на рік готують під приватного інвестора.

Свої права заявила фірма Тимура Міндіча - бізнес-партнера Ігоря Коломойського та близького друга Володимира Зеленського.

Обов'язки керівника Департаменту міського благоустрою КМДА наразі виконує перший заступник директора Михайло Буділов. Він формально змінив Тимура Ткаченка, який керував цією структурою на правах “в.о.” з 1 січня 2021 року по 21 квітня 2023 року.

Офіційно директором цієї структури є Андрій Фіщук, який перебуває у відпустці для догляду за дитиною. Роботу Департаменту міського благоустрою контролює заступник голови КМДА Петро Пантелєєв.

Особняк Івана Миколайовича Терещенка - пам'ятка архітектури в Шевченківському районі міста Києва, розміщена на бульварі Тараса Шевченка (колишній Бібіковський бульвар), 34/11, на перетині з вулицею Михайла Коцюбинського. В цій садибі в ніч з 13 на 14 листопада 1918 року обиралася директорія УНР на чолі з Володимиром Винниченком та Симоном Петлюрою й приймалися доленосні для України рішення.