Родина Мірошниченків усиновила другу дитину: як виглядає названа донечка пари (відео)

Так, у ролику пара показала, як обіймається з названою донькою.

"+1", - лаконічно підписали відео Тімур та Інна Мірошниченки.

Реакція юзерів

Фани привітали родину і назвали їх прикладом великої безмежної любові.

Люди з великим серцем! Щастя вашій родині!

Ну, ви даєте. молодці! люблю сильно вашу родину

Клас! Вітаємо ! Це надзвичайна новина ! З Богом !

Ви такий приклад

Нагадаємо, Інна і Тімур Мірошниченки виховують трьох дітей: 6-річну Мію, 4-річного Марка та 3-річного Марселя, якого вони усиновили влітку минулого року з дитячого будинку в Житомирі.

Згодом багатодітна мама повідомила про намір усиновити ще одну дитину. У квітні Інна оголосила, що вже офіційно стала кандидатом.

Основна складність полягала в тому, що знайти дитину, яка могла б стати частиною їхньої родини, непросто.

Експерти дали сім'ї рекомендації, де зазначено, що це має бути дівчинка віком 8-10 років без соціальної історії.