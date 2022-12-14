Родина з Бучі розповіла музею "Голоси мирних", як вони пішки виходили із захопленого міста

"З першого дня війни у Бучі почалося жахіття. Від нашого будинку до аеропорту Гостомель було близько 4 кілометрів. Його одразу почали бомбити та обстрілювати. У будинку було дуже небезпечно, тому ми сиділи в гаражі", - згадує Руслана.

Коли зникло світло, чоловік Руслани ходив до сусіднього житлового комплексу, щоб зарядити телефон. Там йому розповіли, що у будинок в 500 метрах від них влучила ракета. На той час евакуації з Бучі не було. Залишатися було небезпечно, виїжджати - ще більший ризик...

"Останньою краплею стало те, що сусід прийшов і каже: "Під мій будинок потрапила граната, але не вибухнула". Це було 6 березня. Чоловік сказав, що я маю 15 хвилин, аби взяти документи та найнеобхідніші речі. На свій страх і ризик ми вирішили йти. Це був єдиний шанс вибратися", - каже жінка.

У місті працювали снайпери, тому сусід порадив зробити білий прапор. Руслана та чоловік змайстрували його з ганчірки та гілки. І пішли: подружжя, син чоловіка та собака. Пройшли ворожий блокпост та вибиралися пішки залізничною колією. Через кілька хвилин після того, як перейшли через міст у Романівці, від снаряду на ньому загинуло вісім людей...

Вже поза містом до них під’їхала "швидка". Змучені Руслана та син чоловіка сіли до карети. У жінки почалася істерика - вона розуміла, що за три кілометри, які залишилося пройти чоловіку з собакою, може статися що завгодно. На щастя, їх взяли до наступної машини. Все закінчилося добре.

"Я не можу згадувати цю історію без сліз... Я розумію, що є люди, у яких набагато більше горя. Дякуючи Богу, ми врятувались", - каже Руслана.

Музей "Голоси мирних" - масштабний архів історій мирних мешканців України, які постраждали від війни. Архів налічує вже понад 50 000 історій.

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