Семья из Бучи рассказала музею "Голоса мирных", как они пешком выходили из захваченного города

"С первого дня войны в Буче начался ужас. От нашего дома до аэропорта Гостомель было около 4 километров. Его сразу начали бомбить и обстреливать. В доме было очень опасно, поэтому мы сидели в гараже", - вспоминает Руслана.

Когда исчез свет, муж Русланы ходил в соседний жилой комплекс, чтобы зарядить телефон. Там ему рассказали, что в дом в 500 метрах от них попала ракета. В то время эвакуации из Бучи не было. Остаться было опасно, уезжать – еще больший риск...

"Последней каплей стало то, что сосед пришел и говорит: "Под мой дом попала граната, но не взорвалась". Это было 6 марта. Муж сказал, что у меня есть 15 минут, чтобы взять документы и самые необходимые вещи. На свой страх и риск мы решили уходить. Это был единственный шанс выбраться", - говорит женщина.

В городе работали снайперы, поэтому сосед посоветовал сделать белое знамя. Руслана и муж смастерили его из тряпки и ветки. И пошли: супруги, сын мужа и собака. Прошли вражеский блокпост и выбирались пешком по железнодорожному пути. Через несколько минут после того, как перешли через мост в Романовке, от снаряда на нем погибли восемь человек...

Уже вне города к ним подъехала скорая. Измученные Руслана и сын мужа сели в карету. У женщины началась истерика - она понимала, что за три километра, которые осталось пройти мужчине с собакой, может произойти что угодно. К счастью, их взяли в следующую машину. Все кончилось хорошо.

"Я не могу вспоминать эту историю без слез... Я понимаю, что есть люди, у которых гораздо больше горя. Благодаря Богу, мы спаслись", - говорит Руслана.

Музей "Голоса мирных" - масштабный архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив насчитывает уже более 50 000 историй.

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