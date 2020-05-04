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Под Тернополем чуть не погибла красавица-звезда Instagram: в рубашке родилась

STYLERЖизнь    04.05.2020 - 17:32
Под Тернополем чуть не погибла красавица-звезда Instagram: в рубашке родилась
Александра Пустовит (фото: instagram.com/sashaabo)

Известная украинская блогерша Саша Бо чуть не погибла в ДТП под Тернополем

Александра Пустовит, более известная как Саша Бо, чуть не погибла в автомобильной аварии, когда ехала забирать своего сына, который гостил в Тернопольской области. Об этом первый украиноязычный блогер миллионник рассказала на своей странице в Instagram.

Девушка написала, что ехала в Гусятин Тернопольскую область к родителям забрать сына. Когда она проехала Бучач, начался очень сильный ливень. Блогерша решила не останавливаться, она продолжила движение, но хотела переждать ливень в Чорткове, где живут ее бабушка с дедушкой.

Перед самым Чортковом на дороге образовалась большая лужа. Она ехала около 50 км/час. На распутье слегка повернула влево, и машину начало носить в стороны. Девушке удалось удержать руль, но из-за мокрой травы машина боком пронеслась метров 10.

Под Тернополем чуть не погибла красавица-звезда Instagram: в рубашке родилась

Александра Пустовит (фото: instagram.com/sashaabo)

"Никто не пострадал. Ни я, ни мой белый конь. Я даже шутила, что кофе не разлила. Я только погнула маленькую молодую вишню, очень жаль деревцо. Дедушке пришлось срезать его. И с обочиной повезло, потому что она была достаточно просторной. Я в рубашке родилась", - написала Александра.

Под Тернополем чуть не погибла красавица-звезда Instagram: в рубашке родилась

Александра Пустовит (фото: instagram.com/sashaabo)

Она также отметила, что встречная машина была далеко. Водитель авто сразу же остановился спросить, все ли у нее в порядке.

"А потом я заплакала. Так громко, от страха. А если бы я не смогла выйти невредимой из такой экстремальной ситуации? Наука на всю жизнь. Не бойтесь опоздать в дождь. Потому что можно вообще не доехать. Остановитесь, переждите ливень", - отметила блогерша.

Под Тернополем чуть не погибла красавица-звезда Instagram: в рубашке родилась

Александра Пустовит (фото: instagram.com/sashaabo)

Напомним, что первая ракетка Украины Элина Свитолина попала в ДТП на своем автомобиле.

Ранее сообщалось о том, что под Киевом пьяный водитель "скорой" влетел в микроавтобус, после чего госпитализировали бригаду медиков.

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