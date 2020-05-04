ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Під Тернополем ледь не загинула красуня-зірка Instagram: в сорочці народилася

STYLERЖиття    04.05.2020 - 17:32
Під Тернополем ледь не загинула красуня-зірка Instagram: в сорочці народилася
Олександра Пустовіт (фото: instagram.com/sashaabo)

Відома українська блогерша Саша Бо ледь не загинула в ДТП під Тернополем

Олександра Пустовіт, більш відома як Саша Бо, ледь не загинула в автомобільній аварії, коли їхала забирати свого сина, який гостював у Тернопільській області. Про це перший україномовний блогер мільйонник розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Дівчина написала, що їхала в Гусятин Тернопільської області до батьків забрати сина. Коли вона проїхала Бучач, почалась дуже сильна злива. Блогерка вирішила не зупинятися, вона продовжила рух, але хотіла перечекати зливу в Чорткові, де живуть її бабуся з дідусем.

Перед самим Чортковом на дорозі утворилася велика калюжа. Вона їхала близько 50 км/год. На роздоріжжі злегка повернула вліво, і машину почало носити в сторони. Дівчині вдалося втримати кермо, але через мокру траву машина боком пронеслася метрів 10.

Під Тернополем ледь не загинула красуня-зірка Instagram: в сорочці народилася

Олександра Пустовіт (фото: instagram.com/sashaabo)

"Ніхто не постраждав. Ні я, ні мій білий кінь. Я навіть жартувала, що каву не розлила. Я тільки погнула маленьку молоду вишню, дуже шкода деревце. Дідусеві довелося зрізати його. І з узбіччям пощастило, тому що вона була досить просторим. Я в сорочці народилася", - написала Олександра.

Під Тернополем ледь не загинула красуня-зірка Instagram: в сорочці народилася

Олександра Пустовіт (фото: instagram.com/sashaabo)

Вона також зазначила, що зустрічна машина була далеко. Водій авто відразу ж зупинився спитати, чи все у неї в порядку.

"А потім я заплакала. Так голосно, від страху. А якби я не змогла вийти неушкодженою з такої екстремальної ситуації? Наука на все життя. Не бійтеся спізнитися в дощ. Тому що можна взагалі не доїхати. Зупиніться, перечекайте зливу", - зазначила блогерка.

Під Тернополем ледь не загинула красуня-зірка Instagram: в сорочці народилася

Олександра Пустовіт (фото: instagram.com/sashaabo)

Нагадаємо, що перша ракетка України Еліна Світоліна потрапила в ДТП на своєму автомобілі.

Раніше повідомлялося про те, що під Києвом п'яний водій "швидкої" влетів у мікроавтобус, після чого госпіталізували бригаду медиків.

Як стати відомим в YouTube та Instagram: корисні поради від українського топ-блогера У Тернопільській області від COVID-19 помер священик, що таємно проводив богослужіння
Новини України Тернопольская областьблогер
Lite
On Top