В роддоме Тернополя умерла роженица из Африки с COVID-19: подробности

В Тернополе умерла роженица (коллаж: РБК-Украина)

В Тернополе в роддоме умерла роженица из Африки, у нее был коронавирус

В роддоме Тернополя скончалась роженица-иностранка, которой диагностировали коронавирус. 29-летняя женщина умерла после экстренного кесарева сечения.

Про трагический случай рассказали в Telegram-каналі "Коронавірус Тернопіль інфо", выразив соболезнование об утрате родным и близким молодой женщины, у которой впереди была вся жизнь.

Женщина скончалась после срочной операции.

"В Тернополе в послеродовом периоде, после экстренного кесарева сечения, умерла гражданка Замбии (Африка). Женщине было 29 лет. У нее диагностировали коронавирус", - говорится в сообщении.

Новорожденного, к счастью, удалось спасти.

"Выражаем соболезнования родным и близким", - пишет Telegram-канал.

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