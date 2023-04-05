Робота в Україні: де і кому сьогодні платять найбільше

Де в Україні стало більше роботи

Порівняно з березнем-квітнем 2022 український ринок праці у 2023 значно оживився. Географічна п'ятірка лідерів за кількістю вакансій:

Київська область - 22 787 вакансій (+14%)

Львівська - 7 525 (+9%)

Дніпропетровська - 7 158 (+12%)

Одеська - 5 461 (+22%)

Івано-Франківська область - 2 429 (+21%)

Пожвавлення відбулося й у прифронтових областях. Зокрема, у Миколаївській додалося 975 вакансій, а в Херсонській - 119.

Які сфери є найбільш популярними

З приходом весни рекордсменом за приростом пропозицій роботи стала категорія "Готельно-ресторанний бізнес, туризм". У березні в цій галузі з'явилося 7 220 вакансій, що на майже 30% більше, ніж у лютому.

Друге місце посідає сфера обслуговування, яка завжди мала попит в Україні. Приблизно на одному рівні перебуває будівництво та архітектура. Ці дві спеціалізації додали в попиті по 25% і 23% відповідно.

Сфера надання б'юті послуг і виробництва виросли у кількості вакансій на 21%.

Де найбільше платять

У березні середня зарплата по Україні склала 16 000 гривень. Підвищення спостерігалось в Одеській області - до 15 500 грн (+500 гривень) та Львівській області - до 16 000 грн (+500 гривень).

Категорії, де зарплати зросли найбільше