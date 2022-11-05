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Робота за сценарієм та рабський контракт: учасниця "Холостяка" розповіла шокуючу правду про проект

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Субота 05 листопада 2022 08:55
Робота за сценарієм та рабський контракт: учасниця "Холостяка" розповіла шокуючу правду про проект Фото: На шоу "Холостяк" вибухнув скандал (stb.ua)
Автор: Людмила Жукова

На шоу "Холостяк" вибухнув скандал. Учасниця Анастасія Кузьмінська розповіла про пекельні умови на проекті, контракт про нерозголошення і ставлення психологів.

Про це вона написала у своїх Instagram-stories.

Що відбувалося на Холостяку

Анастасія повідомила, що дівчатам під час зйомок не давали спати, змушували говорити бридкі речі про інших учасниць.

"Мені потрібен час, щоб зібратися з думками і поділитися тим, як насправді все відбувалося. Монтаж та озвучка - це приголомшлива штука, завдяки якій вони дуже грамотно показували те, що було задумано. А ось сумно було ставлення самого холостяка, ставлення ведучого, відсутність сну. Мені особисто не дали поспати навіть години перед зйомками. Момент, де я сідаю в машину - це був кінець другої доби без сну", - розповіла вона.

Робота за сценарієм та рабський контракт: учасниця &quot;Холостяка&quot; розповіла шокуючу правду про проектРобота за сценарієм та рабський контракт: учасниця &quot;Холостяка&quot; розповіла шокуючу правду про проект

За словами дівчини, на проекті був психолог, який після спілкування з дівчатами "зливав" всю інформацію головному героєві шоу Алексу Топольському.

Учасниці підписали суворий контракт, яким до 9 липня 2022 року не мали права розповідати будь-які подробиці. Організатори їм загрожували штрафом у розмірі від 50 до 100 тисяч гривень.

Робота за сценарієм та рабський контракт: учасниця &quot;Холостяка&quot; розповіла шокуючу правду про проект

"Холостяк говорив дівчатам такі речі, які буквально травмували їх. Після проекту дівчатам потрібна була підтримка справжнього психолога та терапія, щоб відійти від того, що відбувається. Але, на жаль, цього ніхто не покаже", - повідомила екс-учасниця.

Робота за сценарієм та рабський контракт: учасниця &quot;Холостяка&quot; розповіла шокуючу правду про проект

Анастасія Кузьміцька (stb.ua)

Як ми раніше писали, зірка шоу "Холостячка" Свечкоренко одружується з дівчиною, яка дуже схожа на Злату Огневич.

Читайте також, чому Олексій Дурнєв відмовився від участі у новому сезоні шоу "Холостяк".

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Холостяк