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Работа по сценарию и рабский контракт: участница "Холостяка" рассказала шокирующую правду о проекте

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Суббота 05 ноября 2022 08:55
Работа по сценарию и рабский контракт: участница "Холостяка" рассказала шокирующую правду о проекте Фото: На шоу "Холостяк" разразился скандал (stb.ua)
Автор: Людмила Жукова

На шоу "Холостяк" разразился скандал. Выбывшая участница Анастасия Кузьминская рассказала про адские условия на проекте, контракт про неразглашение и отношение психологов.

Об этом она написала в своих Instagram-stories.

Что происходило на Холостяке

Анастасия сообщила, что девушкам во время съемок не давали спать, заставляли говорить гадости про других участниц.

"Мне нужно время, чтобы собраться с мыслями и поделиться тем, как на самом деле все происходило. Монтаж и озвучка - это потрясающая штука, благодаря которой они очень грамотно показывали то, что было задумано. А вот печально было отношение самого холостяка, отношение ведущего, отсутствие сна. Мне лично не дали поспать даже часа перед съемками. Момент, где я сажусь в машину - это был конец вторых суток без сна", - рассказала она.

Работа по сценарию и рабский контракт: участница &quot;Холостяка&quot; рассказала шокирующую правду о проектеРабота по сценарию и рабский контракт: участница &quot;Холостяка&quot; рассказала шокирующую правду о проекте

По словам девушки, на проекте был психолог, который после общения с девушками "сливал" всю информацию главному герою шоу Алексу Топольскому. Участницы подписали строгий контракт, по которому до 9 июля 2022 года не имели права рассказывать любые подробности. Организаторы им угрожали штрафом в размере от 50 до 100 тысяч гривен.

Работа по сценарию и рабский контракт: участница &quot;Холостяка&quot; рассказала шокирующую правду о проекте

"Холостяк говорил девушкам такие вещи, которые буквально травмировали их. После проекта девушкам нужна была поддержка настоящего психолога и терапия, чтобы отойти от происходящего. Но, увы, этого никто не покажет", - сообщила экс-участница.

Работа по сценарию и рабский контракт: участница &quot;Холостяка&quot; рассказала шокирующую правду о проекте

Анастасия Кузьмицкая (фото: stb.ua)

Как мы ранее писали, звезда шоу "Холостячка" Свечкоренко женится на девушке, которая очень похожа на Злату Огневич.

Читайте также, почему Алексей Дурнев отказался от участия в новом сезоне шоу "Холостяк".

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Холостяк