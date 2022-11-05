Работа по сценарию и рабский контракт: участница "Холостяка" рассказала шокирующую правду о проекте

Что происходило на Холостяке

Анастасия сообщила, что девушкам во время съемок не давали спать, заставляли говорить гадости про других участниц.

"Мне нужно время, чтобы собраться с мыслями и поделиться тем, как на самом деле все происходило. Монтаж и озвучка - это потрясающая штука, благодаря которой они очень грамотно показывали то, что было задумано. А вот печально было отношение самого холостяка, отношение ведущего, отсутствие сна. Мне лично не дали поспать даже часа перед съемками. Момент, где я сажусь в машину - это был конец вторых суток без сна", - рассказала она.

По словам девушки, на проекте был психолог, который после общения с девушками "сливал" всю информацию главному герою шоу Алексу Топольскому. Участницы подписали строгий контракт, по которому до 9 июля 2022 года не имели права рассказывать любые подробности. Организаторы им угрожали штрафом в размере от 50 до 100 тысяч гривен.

"Холостяк говорил девушкам такие вещи, которые буквально травмировали их. После проекта девушкам нужна была поддержка настоящего психолога и терапия, чтобы отойти от происходящего. Но, увы, этого никто не покажет", - сообщила экс-участница.

Анастасия Кузьмицкая (фото: stb.ua)