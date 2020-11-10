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Робот-хирург: компания Meest приобрела для львовской больницы сверхсовременную хирургическую систему

Львов, Вторник 10 ноября 2020 17:15
Робот-хирург: компания Meest приобрела для львовской больницы сверхсовременную хирургическую систему
На фото робот-система da Vinci (пресс-служба)
Автор: Styler

Международная почтово-логистическая группа компаний Meest продолжает помогать украинской медицине

Группа компаний Meest приобрела и доставила из США американскую хирургическую робот-систему da Vinci для Клинической больницы скорой медицинской помощи города Львова. Это современное устройство, которое используют для онкологических, урологических операций, а также для хирургических вмешательств в труднодоступных местах.

Сейчас в мире насчитывается около 5000 устройств, введенных в эксплуатацию, а в Украине, по состоянию на 2019, аналогичная система была представлена ​​только в одном экземпляре - в Виннице.

Робот-хирург: компания Meest приобрела для львовской больницы сверхсовременную хирургическую систему

"Помощь нашим врачам уже становится приятной традицией. Мы считаем своим долгом поддерживать людей, которые выполняют важнейшее дело - сохраняют и спасают жизни украинцев. Это один из тысячи шагов, которые нужно сделать, чтобы вывести украинскую медицину на действительно мировой уровень. И уверен, что именно совместные действия государства и социально-ответственного бизнеса позволят достичь этой цели", - отмечает основатель и президент группы компании Meest Ростислав Кисиль.

Робот-хирург: компания Meest приобрела для львовской больницы сверхсовременную хирургическую систему

Робот da Vinci состоит из двух блоков: центра управления для хирурга-оператора и четырех роботизированных рук. Одна передает изображение на экран, две выполняют действия врача, а четвертая, фактически, является его помощником.

Также Meest передала львовской Клинической больнице электрохирургический генератор ValleyLab Force FX. Суммарная стоимость приобретенных компанией аппаратов составила более 2,5 млн грн.

"Мы себе поставили цель превратить нашу больницу скорой помощи на больницу мирового образца по качеству оказания услуг. Она должна стать „номер один“ среди больниц всей Украины. Здесь уже состоялось немало изменений: начала работать трансплантология, открыто современное диализное отделения, строим вертолетную площадку. Но на этом мы не останавливаемся: теперь в больнице будет работать современный робот-хирург! Он поможет нашим врачам делать сложные операции на любых органах. От всего города искренне благодарю компанию Мeest, которая купила и доставила в больницу эту технику. Это уникально, когда в коммунальной больнице появляются такие вещи", - комментирует мэр Львова Андрей Садовый.

Напомни, это уже не первая инициатива Meest в рамках помощи львовской медицине. В октябре компания передала Клинической больнице скорой медицинской помощи 35 кислородных концентраторов для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, находящихся в тяжелом состоянии, а также —- 39 дополнительных больничных коек.

Кроме того, в мае компания направила 20 млн грн на приобретение материалов и оборудования для предотвращения распространения COVID-19.

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