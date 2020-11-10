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Робот-хірург: компанія Meest придбала для львівської лікарні надсучасну хірургічну систему

Львів, Вівторок 10 листопада 2020 17:15
Робот-хірург: компанія Meest придбала для львівської лікарні надсучасну хірургічну систему
На фото робот-система da Vinci (прес-служба)
Автор: Styler

Міжнародна поштово-логістична група компаній Meest продовжує допомагати українській медицині

Група компаній Meest придбала та доставила зі США американську хірургічну робот-систему da Vinci для Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова. Це надсучасний пристрій, який використовують для онкологічних, урологічних операцій, а також для хірургічних втручань у важкодоступних місцях.

Зараз у світі налічується близько 5000 пристроїв, введених в експлуатацію, а в Україні, станом на 2019 рік, аналогічна система була представлена лише в одному екземплярі - у Вінниці.

Робот-хірург: компанія Meest придбала для львівської лікарні надсучасну хірургічну систему

"Допомога нашим лікарям вже стає приємною традицією. Ми вважаємо власним обов’язком підтримувати людей, які виконують надважливу справу - зберігають та рятують життя українців. Це один з тисячі кроків, які потрібно зробити, щоб вивести українську медицину на дійсно світовий рівень. І впевнений, що саме спільні дії держави та соціально-відповідального бізнесу дозволять досягти цієї мети", - зазначає засновник та президент групи компанії Meest Ростислав Кісіль.

Робот-хірург: компанія Meest придбала для львівської лікарні надсучасну хірургічну систему

Робот da Vinci складається з двох блоків: центра управління для хірурга-оператора та чотирьох роботизованих рук. Одна передає зображення на екран, дві виконують дії лікаря, а четверта, фактично, є його асистентом.

Крім того, Meest передала львівській Клінічній лікарні електрохірургічний генератор ValleyLab Force FX. Сумарна вартість придбаних компанією апаратів склала понад 2,5 млн грн.

"Ми собі поставили за мету перетворити нашу лікарню швидкої допомоги на лікарню світового зразка за якістю надання послуг. Вона має стати «номер один» серед лікарень всієї України. Тут вже відбулось чимало змін: запрацювала трансплантологія, відкрито сучасне діалізне відділення, будуємо вертолітний майданчик. Але на цьому ми не зупиняємося: тепер в лікарні буде працювати надсучасний робот-хірург! Він допоможе нашим лікарям робити найскладніші операції на будь-яких органах. Від усього міста щиро дякуємо компанії Мeest, яка купила і доставила до лікарні цю техніку. Це унікально, коли в комунальній лікарні з’являються такі речі", - коментує мер Львова Андрій Садовий.

Нагадаємо, це вже не перша ініціатива Meest у рамках допомоги львівській медицині. У жовтні компанія передала Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги 35 кисневих концентраторів для лікування пацієнтів з коронавірусною інфекцією, які перебувають у важкому стані, а також - 39 додаткових лікарняних ліжок

Крім того, в травні компанія направила 20 млн грн на придбання матеріалів та обладнання для запобігання поширення COVID-19.

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