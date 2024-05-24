Не робіть цього з рослинами: 10 помилок, яких припускаються власники

Не досліджувати рослину перед покупкою

Ви можете побачити рослину в магазині або в квартирі знайомих і захотіти її собі - але, за словами садівників, ця рослина може вам не підійти.

Наприклад, незалежно від того, як сильно ви хочете придбати інжир скрипковий, якщо у вас немає дуже яскравого, теплого сонячного світла протягом шести-восьми годин на день, рослина загине.

Непослідовний догляд за рослинами

Якщо ви багато подорожуєте або працюєте тривалий час, можливо, ви не зможете доглядати за рослинами.

Особливо це стосується поливу - більшість рослин потребують різних графіків зволоження, і не завжди існує універсальне рішення.

Використання водопровідної води

Водопровідна вода - найдешевший і найзручніший метод, але вона не є оптимальним вибором для рослин.

Натомість спеціалісти радять використовувати дистильовану воду без натрію, тому що накопичення солей отруйне майже для всіх кімнатних рослин. Або ж можна закип'ятити воду з-під крана і використовувати її через 24 години.

Не підживлювати кімнатні рослини

Цей крок часто не беруть до уваги, тому що не потрібно робити це часто. Якщо ви не знаєте, як часто удобрювати конкретну рослину, зверніться до рекомендованої періодичності.

Втім, майте на увазі, що багато кімнатних рослин не слід удобрювати протягом зимових місяців.

Не враховувати природне освітлення

Дуже важливо розуміти, звідки приходить сонце і в який час доби. Адже це допоможе визначити, в якій кімнаті ви поставите рослину залежно від її потреб. Наприклад, південно-східне сонячне світло не таке сильне, як північно-західне.

Які помилки в догляді за рослинами (ілюстрація: Freepik)

Ігнорування рівня вологості

Тим, хто живе в сухому або пустельному кліматі з мінімальною вологістю, слід враховувати рівень вологості при купівлі рослин.

Адже цей фактор у підсумку вплине на довгострокове здоров'я ваших листяних улюбленців, особливо якщо вони мають тропічне походження.

Відмова від пересадки

Не пересаджувати рослину, коли вона старіє або виростає, може бути великою помилкою. Ґрунт погано старіє, тому що з часом він розмивається.

Тож, якщо ви тримаєте рослину в надто маленькому горщику, вона може стати обмеженою в просторі, корінню бракуватиме місця.

Не витирати пил з листя

Витирання пилу з рослин - це рутинна робота, проте для росту улюбленців важливо тримати їхнє листя в чистоті.

Пил може блокувати сонячне світло, яке потрапляє на листя, уповільнюючи фотосинтез - процес, за допомогою якого рослини отримують їжу з вуглекислого газу та води.

Розміщення рослин над кондиціонером або обігрівачем

Якщо ви тримаєте рослини над кондиціонером або обігрівачем, приберіть їх звідти якомога швидше.

Температура впливає на здоров'я рослин, особливо якщо вони походять зі спекотного або холодного клімату. Саме тому не слід тримати їх у місці, де вони можуть замерзнути або згоріти.

Нетерплячість

Ви можете розчаруватися або відмовитися від рослини, бо вважаєте, що вона росте недостатньо швидко. Але насправді ви можете зневіритися занадто рано.

Іноді ви обираєте рослину, яка розростається до бажаних розмірів повільно - за рік або й більше.