Не делайте этого с растениями: 10 ошибок, которые допускают владельцы

Не исследовать растение перед покупкой

Вы можете увидеть растение в магазине или в квартире знакомых и захотеть его себе - но, по словам садоводов, это растение может вам не подойти.

К примеру, независимо от того, как сильно вы хотите приобрести инжир скрипичный, если у вас нет очень яркого, теплого солнечного света в течение шести-восьми часов в день, растение погибнет.

Непоследовательный уход за растениями

Если вы много путешествуете или работаете длительное время, возможно, вы не сможете ухаживать за растениями.

Особенно это касается полива - большинство растений нуждаются в различных графиках увлажнения, и не всегда существует универсальное решение.

Использование водопроводной воды

Водопроводная вода - самый дешевый и удобный метод, но она не является оптимальным выбором для растений.

Специалисты советуют использовать дистиллированную воду без натрия, потому что накопление солей ядовито почти для всех комнатных растений. Или можно вскипятить воду из-под крана и использовать ее через 24 часа.

Не подкармливать комнатные растения

Этот шаг часто не учитывают, потому что не нужно делать это часто. Если вы не знаете, как часто удобрять конкретное растение, обратитесь к рекомендуемой периодичности.

Впрочем, имейте в виду, что многие комнатные растения не следует удобрять в течение зимних месяцев.

Не учитывать естественное освещение

Очень важно понимать, откуда приходит солнце и в какое время суток. Ведь это поможет определить, в какой комнате вы поставите растение в зависимости от его потребностей. Например, юго-восточный солнечный свет не так силен, как северо-западный.

Какие ошибки в уходе за растениями (иллюстрация: Freepik)

Игнорирование уровня влажности

Живущим в сухом или пустынном климате с минимальной влажностью следует учитывать уровень влажности при покупке растений.

Ведь этот фактор в итоге повлияет на долгосрочное здоровье ваших лиственных любимцев, особенно если у них тропическое происхождение.

Отказ от пересадки

Не пересаживать растение, когда оно стареет или вырастает, может быть большой ошибкой. Почва плохо стареет, потому что со временем она размывается.

Поэтому, если вы держите растение в слишком маленьком горшке, оно может стать ограниченным в пространстве, корням не хватит места.

Не вытирать пыль с листьев

Вытирание пыли с растений - это рутинная работа, однако для роста любимцев важно держать их листья в чистоте.

Пыль может блокировать попадающий на листья солнечный свет, замедляя фотосинтез - процесс, с помощью которого растения получают пищу из углекислого газа и воды.

Размещение растений над кондиционером или обогревателем

Если вы держите растения над кондиционером или обогревателем, уберите их оттуда как можно скорее.

Температура оказывает влияние на здоровье растений, особенно если они происходят из жаркого или холодного климата. Поэтому не следует держать их в месте, где они могут замерзнуть или сгореть.

Нетерпеливость

Вы можете разочароваться или отказаться от растения, потому что считаете, что оно растет недостаточно быстро. Но на самом деле вы можете сдаться слишком рано.

Иногда вы выбираете растение, которое разрастается до желаемых размеров медленно - за год или больше.