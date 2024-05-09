Робіть ці 6 речей щоранку, щоб швидше схуднути

Коли людина намагається схуднути, то часто хоче одразу бачити результат та швидко прийти у форму. Однак, варто вранці робити правильні речі, які пришвидшать цей процес.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Live strong .

Їжте білковий сніданок

Важливо переконатися, що сніданок містить оптимальну кількість білка.

Організму потрібно більше часу, щоб перетравлювати цей макроелемент, ніж вуглеводи або жир, тому їжа з високим вмістом білка забезпечує насичення протягом кількох годин. Білок допомагає контролювати апетит, а також баланс цукру в крові.

Для оптимальної ситості та переваг для нарощування м’язів намагайтеся отримувати від 25 до 30 грамів білка на сніданок з яєць, горіхового масла або нежирної курки чи індички.

Почніть тренуватися

Дослідження показують, що фізичні вправи вранці можуть допомогти вам схуднути.

Рання активність призводить до зниження споживання калорій протягом дня, а також до більш значних змін у вазі тіла.

Експерти додали, що вправи вранці мають більш значний вплив на контроль апетиту, споживання калорій і втрату ваги.

Ходіть більше пішки

Прогулянка рано вранці на свіжому повітрі дуже корисна для здоров'я.

Зміни в часі впливу світла можуть прискорити метаболізм і покращити вагу.

До того ж проведення часу на свіжому повітрі вранці також збільшить вплив вітаміну D, якого часто не вистачає. Тривалість перебування на сонці повинна варіюватися в залежності від типу шкіри, сезону та місця перебування.

Правильний сон

Більшість знає, що хороший нічний сон важливий для загального самопочуття.

Окрім зміцнення вашого здоров’я, рекомендовані сім-дев’ять годин сну щоночі можуть допомогти схуднути.

Пийте багато води

Рекомендується випивати 2 склянки води до сніданку на голодний шлунок. Вода допомагає організувати кислотно-лужний баланс після ночі, розбудити органи шлунково-кишкового тракту.

Крім того, сприяє кращому травленню протягом дня і очищає організм.

Воду варто пити за 30 хвилин до їди. Це краще робити дозовано, щоб не переповнити шлунок. Наприклад, для початку випити 150 мл.

Контролюйте свою вагу

Щоранку вставати на ваги - це ефективний метод підвищення мотивації та самоконтролю.

Зважування також може сприяти формуванню здорових звичок, корисних для зниження ваги.

До того ж часте зважування пов'язане зі стриманістю. Ті, хто переставав часто зважуватися, частіше повідомляли про збільшення споживання калорій і зниження самодисципліни.