Робіть це вранці: нутриціолог назвала 5 речей, які допоможуть боротись зі стресом

Високий рівень кортизолу може мати безліч причин, найчастіше він спричинений стресом. Зменшуючи стрес, ви можете навчитися знижувати його рівень. Є деякі способи, які потрібно робити вранці.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку нутриціолога Віри Курин.

Що таке кортизол

Кортизол - це стероїдний гормон, який виробляється наднирниками. Він є важливим компонентом у системі стресової відповіді організму.

Однією з основних його функцій є відповідь на стрес.

Тому, те що людина робить відразу після пробудження, може вплинути на здатність справлятися зі стресом протягом дня.

Стрибки кортизолу сигналізують про те, що людина перебуває в небезпеці. Кортизол потрібен для різних важливих функцій організму, таких як підтримання обміну речовин та регулювання рівня цукру в крові та артеріального тиску.

Постійно високий рівень кортизолу може негативно впливати на організм.

Як врегулювати рівень кортизолу

Нутриціолог назвала 5 способів, які допоможуть врегулювати рівень кортизолу вранці. Зокрема, варто робити:

відкладіть користування телефоном на 30-60 хв після пробудження

проведіть 10 хв під ранковим сонцем або на свіжому повітрі

сніданок має бути з високим вмістом білка

насолоджуйтесь кофеїновими напоями після сніданку

практикуйте 5 хв глибокого дихання

Продукти, що знижують рівень кортизолу

Кортизол бере участь у багатьох обмінних процесах в організмі, наприклад допомагає регулювати артеріальний тиск і рівень цукру в крові. Своєю чергою харчування також впливає на рівень кортизолу. Деякі продукти, наприклад цукор, здатні підвищувати кількість гормону стресу.

Заїдання стресу приносить лише тимчасове полегшення і може призвести до порушення харчової поведінки, набору зайвої ваги та проблем із цукром у крові.

Зменшити рівень гормону стресу допомагають продукти, багаті на поліфеноли. До таких продуктів відносяться банани, темний шоколад, рослинні волокна, квашена капуста, йогурт, чорний і зелений чай.