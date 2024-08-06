Робіть це вранці: нутриціолог назвала 5 речей, які допоможуть боротись зі стресом
Високий рівень кортизолу може мати безліч причин, найчастіше він спричинений стресом. Зменшуючи стрес, ви можете навчитися знижувати його рівень. Є деякі способи, які потрібно робити вранці.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку нутриціолога Віри Курин.
Що таке кортизол
Кортизол - це стероїдний гормон, який виробляється наднирниками. Він є важливим компонентом у системі стресової відповіді організму.
Однією з основних його функцій є відповідь на стрес.
Тому, те що людина робить відразу після пробудження, може вплинути на здатність справлятися зі стресом протягом дня.
Стрибки кортизолу сигналізують про те, що людина перебуває в небезпеці. Кортизол потрібен для різних важливих функцій організму, таких як підтримання обміну речовин та регулювання рівня цукру в крові та артеріального тиску.
Постійно високий рівень кортизолу може негативно впливати на організм.
Як врегулювати рівень кортизолу
Нутриціолог назвала 5 способів, які допоможуть врегулювати рівень кортизолу вранці. Зокрема, варто робити:
- відкладіть користування телефоном на 30-60 хв після пробудження
- проведіть 10 хв під ранковим сонцем або на свіжому повітрі
- сніданок має бути з високим вмістом білка
- насолоджуйтесь кофеїновими напоями після сніданку
- практикуйте 5 хв глибокого дихання
Продукти, що знижують рівень кортизолу
Кортизол бере участь у багатьох обмінних процесах в організмі, наприклад допомагає регулювати артеріальний тиск і рівень цукру в крові. Своєю чергою харчування також впливає на рівень кортизолу. Деякі продукти, наприклад цукор, здатні підвищувати кількість гормону стресу.
Заїдання стресу приносить лише тимчасове полегшення і може призвести до порушення харчової поведінки, набору зайвої ваги та проблем із цукром у крові.
Зменшити рівень гормону стресу допомагають продукти, багаті на поліфеноли. До таких продуктів відносяться банани, темний шоколад, рослинні волокна, квашена капуста, йогурт, чорний і зелений чай.
Раніше ми повідомляли про 10 ефективних способів, які допоможуть розслабитись та зняти стрес після роботи.
Також ми писали про продукти, якими можна "заїдати" стрес.
Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.