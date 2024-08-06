Делайте это утром: нутрициолог назвала 5 вещей, которые помогут бороться со стрессом

Высокий уровень кортизола может иметь множество причин, чаще всего он вызван стрессом. Уменьшая стресс, вы можете научиться снижать его уровень. Есть некоторые способы, которые нужно делать по утрам.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу нутрициолога Веры Курин.

Что такое кортизол

Кортизол - это стероидный гормон, который вырабатывается надпочечниками. Он является важным компонентом в системе стрессового ответа организма.

Одной из основных его функций является ответ на стресс.

Поэтому то, что человек делает сразу после пробуждения, может повлиять на способность справляться со стрессом в течение дня.

Прыжки кортизола сигнализируют о том, что человек находится в опасности. Кортизол необходим для различных важных функций организма, таких как поддержание обмена веществ и регулирование уровня сахара в крови и артериального давления.

Постоянно высокий уровень кортизола может оказывать негативное влияние на организм.

Как урегулировать уровень кортизола

Нутрициолог назвала пять способов, которые помогут урегулировать уровень кортизола утром. В частности, следует делать:

отложите пользование телефоном на 30-60 мин после пробуждения

проведите 10 мин под утренним солнцем или на открытом воздухе

завтрак должен быть с высоким содержанием белка

наслаждайтесь кофеиновыми напитками после завтрака

практикуйте 5 мин глубокого дыхания

Продукты, снижающие уровень кортизола

Кортизол принимает участие во многих обменных процессах в организме, например, помогает регулировать артериальное давление и уровень сахара в крови. В свою очередь питание также влияет на уровень кортизола. Некоторые продукты, например, сахар, способны повышать количество гормона стресса.

Заедание стресса приносит только временное облегчение и может привести к нарушению пищевого поведения, набору лишнего веса и проблемам с сахаром в крови.

Уменьшить уровень гормона стресса помогают продукты, богатые полифенолами. К таким продуктам относятся бананы, черный шоколад, растительные волокна, квашеная капуста, йогурт, темный и зеленоватый чай.