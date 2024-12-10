Робіть це частіше: кардіолог розповів, що чудово знижує ризик проблем із серцем

Подорожі є один з найважливіших факторів відмінного самопочуття і міцного здоров'я людини. Дослідження показало, чоловіки і жінки, які щорічно подорожують, значно рідше страждають від хвороб серця.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost.
Дослідження 2019 року показало, що поїздка у відпустку - це ще один спосіб значно знизити ризик серцевих проблем.
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