Делайте это чаще: кардиолог рассказал, что отлично снижает риск проблем с сердцем

Путешествия являются одним из важнейших факторов отличного самочувствия и крепкого здоровья человека. Исследование показало, что мужчины и женщины, ежегодно путешествующие, значительно реже страдают болезнями сердца.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost.
Исследование 2019 показало, что поездка в отпуск - это еще один способ значительно снизить риск сердечных проблем.
отметил, что
Ранее мы сообщали, какие напитки провоцируют инфаркт и инсульт.
Также мы писали, как сохранить сердце здоровым и от каких вредных привычек отказаться.