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Делайте это чаще: кардиолог рассказал, что отлично снижает риск проблем с сердцем

Что поможет избежать проблем с сердцем (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Путешествия являются одним из важнейших факторов отличного самочувствия и крепкого здоровья человека. Исследование показало, что мужчины и женщины, ежегодно путешествующие, значительно реже страдают болезнями сердца.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost.

Детали исследования

Исследование 2019 показало, что поездка в отпуск - это еще один способ значительно снизить риск сердечных проблем.

отметил, что

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