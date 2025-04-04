Не робіть так! Ось яка ранкова помилка завдає сильної шкоди шкірі

Що не можна робити

За словами експерта, зубна паста може негативно впливати на шкіру. Вона радить чистити зуби перед тим, як наносити на обличчя будь-який засіб для догляду за шкірою.

"Якщо ви чистите зуби після догляду за шкірою, то ви буквально псуєте своє обличчя. Все тому, що зубна паста насправді наповнена фторидами, які чудово підходять для ваших зубів, але не для шкіри. Тому, якщо ви боретеся з висипаннями навколо рота, то зубна паста лише буде подразнювати та може призвести до періорального дерматиту", - додала експерт.

Винуватцем можуть бути крихітний шматочок зубної пасти, які залишають на обличчі після чищення. Періоральний дерматит є поширеним типом запального шкірного висипу, що складається з червоного висипу навколо рота.

Він також може переміститися на повіки, навколо очей і носа. Найбільшому ризику піддаються жінки віком від 25 до 45 років, які використовують певні продукти.

Експерти відзначили низку можливих причин періорального дерматиту, включаючи місцеві стероїдні креми та інгаляційні спреї, що відпускаються за рецептом. Також зволожуючі засоби та жирні креми для обличчя, жувальні гумки та фторовані зубні пасти.

Тому дерматолог спочатку радить чистити зуби, далі вмивати обличчя, а лише потім наносити доглядові засоби.

Як зубна паста може зашкодити шкірі

Пересушування шкіри

Багато зубних паст містять активні інгредієнти, як, наприклад, фториди чи перекис водню, які мають антисептичні властивості, але можуть сильно сушити шкіру. Якщо паста потрапляє на шкіру, вона може висушити її, викликаючи відчуття стягнутості і навіть лущення.

Пошкодження шкірного бар’єра

Шкіра обличчя є набагато тоншою, ніж слизова оболонка рота, тому використання зубної пасти на шкірі може порушити природний захисний бар’єр. Це може призвести до більшого проникнення бактерій і підвищеної чутливості шкіри.

Забивання пор

Деякі зубні пасти містять абразивні частинки або сильні очищувальні інгредієнти, які можуть забивати пори на обличчі, викликаючи акне або інші висипи. Це особливо стосується паст, що містять великі абразивні частки.

Вплив на чутливу шкіру навколо очей

Шкіра навколо очей дуже чутлива, і використання зубної пасти в цьому районі може спричинити сильне роздратування, набряк або навіть набрякання очей, якщо паста потрапить на слизову оболонку ока.